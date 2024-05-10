Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру нового премьера-министра страны. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале, претендентом на этот пост стал Михаил Мишустин.

"Президент Владимир Владимирович Путин внёс в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства. Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу", — сообщил спикер нижней палаты парламента.

Володин также добавил, что обсуждение кандидатуры главы российского кабмина пройдёт во всех фракциях, а в 14:00 начнётся пленарное заседание Государственной Думы, на котором Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что Госдуме в ходе обсуждения кандидатуры премьера важно будет получить ответы на вопросы о том, каким образом будут решаться поставленные главой государства задачи. В частности, Володин выделил темы демографии, российской обороноспособности и экономического развития регионов.