Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Володин: Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
58-летний Михаил Мишустин возглавлял правительство с января 2020 года. Обложка © Telegram / Правительство России
Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной Думы кандидатуру нового премьера-министра страны. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале, претендентом на этот пост стал Михаил Мишустин.
"Президент Владимир Владимирович Путин внёс в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства. Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу", — сообщил спикер нижней палаты парламента.
Володин также добавил, что обсуждение кандидатуры главы российского кабмина пройдёт во всех фракциях, а в 14:00 начнётся пленарное заседание Государственной Думы, на котором Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы.
Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что Госдуме в ходе обсуждения кандидатуры премьера важно будет получить ответы на вопросы о том, каким образом будут решаться поставленные главой государства задачи. В частности, Володин выделил темы демографии, российской обороноспособности и экономического развития регионов.
Напомним, что, согласно закону, не позднее чем через две недели после официального вступления в должность президент РФ должен представить кандидатуру премьер-министра. Депутаты Госдумы в течение недели обязаны утвердить её или отклонить. После этого уже назначенный премьер вносит в парламент кандидатуры своих заместителей и гражданских министров, а палата должна их утвердить или отклонить. Пятерых федеральных министров назначает лично президент России после консультаций с Советом Федерации.