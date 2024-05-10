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10 мая, 11:25

Путин встретился с Мишустиным и объяснил его выдвижение в премьеры

Встреча Путина и Мишустина. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Встреча Путина и Мишустина. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин провёл встречу с исполняющим обязанности главы правительства Михаилом Мишустиным перед его приездом в Госдуму. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Стороны обсудили структуру будущего кабинета министров и его состав. Кандидатура главы нового правительства будет утверждена сегодня на пленарном заседании Госдумы в 14:00. Глава страны объяснил, почему считает именно Мишустина лучшей кандидатурой на пост премьер-министра — он показал высокоэффективную работу, несмотря на очень непростые обстоятельства.

"В ГД мною внесено предложение о назначении вас на должность председателя Правительства РФ. Совсем недавно мы встречались с коллегами, оценивали их работу: сделано в сложных условиях немало. И мне кажется, было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу, вы — в качестве премьера. Мы говорили и о структуре, о персоналиях, в целом мы на правильном пути. И надеюсь, что депутаты Госдумы, а вы не так давно были в Госдуме, и они знают, что вами и правительством сделано за предыдущие годы, оценят и поддержат вас", сказал Путин Мишустину.

Президент добавил, что если всё случится так, как он предполагает, то они с кандидатом на должность премьер-министра встретятся вновь и уже предметно обсудят предложения, озвученные Мишустиным на встрече. Для этого ему нужно только убедить депутатов в кандидатурах предложенных им замов и министров, как это предусмотрено российской конституцией.

Кандидатуру Мишустина на заседании Госдумы представит полпред президента Минх
Кандидатуру Мишустина на заседании Госдумы представит полпред президента Минх

Как ранее писал Life.ru, российский кабмин под предводительством премьер-министра согласно требованиям российского законодательства слагает полномочия после инаугурации президента России. Однако Владимир Путин, новый президентский срок которого начался 7 мая, предложил оставить пост председателя правительства за Мишустиным, работавшим на этом посту с января 2020 года. Его кандидатуру предложили на рассмотрение Госдумы ранним утром 10 мая, а недавно стало известно, что он прибыл в Госдуму для встречи с представителями парламентских фрацкий.

Александр Юнашев
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