Путин встретился с Мишустиным и объяснил его выдвижение в премьеры

Президент России Владимир Путин провёл встречу с исполняющим обязанности главы правительства Михаилом Мишустиным перед его приездом в Госдуму. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Стороны обсудили структуру будущего кабинета министров и его состав. Кандидатура главы нового правительства будет утверждена сегодня на пленарном заседании Госдумы в 14:00. Глава страны объяснил, почему считает именно Мишустина лучшей кандидатурой на пост премьер-министра — он показал высокоэффективную работу, несмотря на очень непростые обстоятельства.

"В ГД мною внесено предложение о назначении вас на должность председателя Правительства РФ. Совсем недавно мы встречались с коллегами, оценивали их работу: сделано в сложных условиях немало. И мне кажется, было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу, вы — в качестве премьера. Мы говорили и о структуре, о персоналиях, в целом мы на правильном пути. И надеюсь, что депутаты Госдумы, а вы не так давно были в Госдуме, и они знают, что вами и правительством сделано за предыдущие годы, оценят и поддержат вас", — сказал Путин Мишустину.

Президент добавил, что если всё случится так, как он предполагает, то они с кандидатом на должность премьер-министра встретятся вновь и уже предметно обсудят предложения, озвученные Мишустиным на встрече. Для этого ему нужно только убедить депутатов в кандидатурах предложенных им замов и министров, как это предусмотрено российской конституцией.