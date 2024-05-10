Путин встретился с Мишустиным и объяснил его выдвижение в премьеры
Встреча Путина и Мишустина. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин провёл встречу с исполняющим обязанности главы правительства Михаилом Мишустиным перед его приездом в Госдуму. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Стороны обсудили структуру будущего кабинета министров и его состав. Кандидатура главы нового правительства будет утверждена сегодня на пленарном заседании Госдумы в 14:00. Глава страны объяснил, почему считает именно Мишустина лучшей кандидатурой на пост премьер-министра — он показал высокоэффективную работу, несмотря на очень непростые обстоятельства.
"В ГД мною внесено предложение о назначении вас на должность председателя Правительства РФ. Совсем недавно мы встречались с коллегами, оценивали их работу: сделано в сложных условиях немало. И мне кажется, было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу, вы — в качестве премьера. Мы говорили и о структуре, о персоналиях, в целом мы на правильном пути. И надеюсь, что депутаты Госдумы, а вы не так давно были в Госдуме, и они знают, что вами и правительством сделано за предыдущие годы, оценят и поддержат вас", — сказал Путин Мишустину.
Президент добавил, что если всё случится так, как он предполагает, то они с кандидатом на должность премьер-министра встретятся вновь и уже предметно обсудят предложения, озвученные Мишустиным на встрече. Для этого ему нужно только убедить депутатов в кандидатурах предложенных им замов и министров, как это предусмотрено российской конституцией.
Как ранее писал Life.ru, российский кабмин под предводительством премьер-министра согласно требованиям российского законодательства слагает полномочия после инаугурации президента России. Однако Владимир Путин, новый президентский срок которого начался 7 мая, предложил оставить пост председателя правительства за Мишустиным, работавшим на этом посту с января 2020 года. Его кандидатуру предложили на рассмотрение Госдумы ранним утром 10 мая, а недавно стало известно, что он прибыл в Госдуму для встречи с представителями парламентских фрацкий.