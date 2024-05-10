Кандидатуру Мишустина на заседании Госдумы представит полпред президента Минх

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх представит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Об этом рассказал глава Комитета ГД по контролю Олег Морозов.

"Будет выступление Минха Гарри Владимировича, который по поручению президента представит кандидата", — заявил Морозов во время обсуждения вопроса об утверждении кандидатуры Мишустина на пост российского премьер-министра.

Рассмотрение кандидатуры премьера на заседании Госдумы займёт ориентировочно три часа, при этом выступление Мишустина не будет ограничено по времени, а фракции зададут ему по два вопроса. Это следует из процедуры рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры Мишустина на пост главы кабмина, поддержанной Комитетом палаты по контролю.