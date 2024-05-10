Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 06:59

Кандидатуру Мишустина на заседании Госдумы представит полпред президента Минх

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх представит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Об этом рассказал глава Комитета ГД по контролю Олег Морозов.

"Будет выступление Минха Гарри Владимировича, который по поручению президента представит кандидата", — заявил Морозов во время обсуждения вопроса об утверждении кандидатуры Мишустина на пост российского премьер-министра.

Рассмотрение кандидатуры премьера на заседании Госдумы займёт ориентировочно три часа, при этом выступление Мишустина не будет ограничено по времени, а фракции зададут ему по два вопроса. Это следует из процедуры рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры Мишустина на пост главы кабмина, поддержанной Комитетом палаты по контролю.

Матвиенко направила Путину три кандидатуры на должность главы Счётной палаты
Матвиенко направила Путину три кандидатуры на должность главы Счётной палаты

Ранее Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. На пленарном заседании Госдумы состоится выступление кандидата, на котором он представит доклад и ответит на вопросы по темам демографии, обороноспособности страны и экономического развития её регионов.

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Владимир Озеров
  • Новости
  • Госдума
  • Михаил Мишустин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров