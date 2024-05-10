Кандидатуру Мишустина на заседании Госдумы представит полпред президента Минх
Полпред президента в Госдуме Гарри Минх представит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Об этом рассказал глава Комитета ГД по контролю Олег Морозов.
"Будет выступление Минха Гарри Владимировича, который по поручению президента представит кандидата", — заявил Морозов во время обсуждения вопроса об утверждении кандидатуры Мишустина на пост российского премьер-министра.
Рассмотрение кандидатуры премьера на заседании Госдумы займёт ориентировочно три часа, при этом выступление Мишустина не будет ограничено по времени, а фракции зададут ему по два вопроса. Это следует из процедуры рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры Мишустина на пост главы кабмина, поддержанной Комитетом палаты по контролю.
Ранее Владимир Путин внёс кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. На пленарном заседании Госдумы состоится выступление кандидата, на котором он представит доклад и ответит на вопросы по темам демографии, обороноспособности страны и экономического развития её регионов.
ТАСС / Гердо Владимир