Матвиенко направила Путину три кандидатуры на должность главы Счётной палаты
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры Анатолия Артамонова, Галины Изотовой и Бориса Ковальчука на должность главы Счётной палаты. Об этом она отчиталась у себя в телеграм-канале.
"Только что в соответствии с законодательством РФ подписала и направила президенту РФ решение совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счётной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", — пояснила Матвиенко.
Теперь парламент ждёт представления Путина для назначения на должность. Спикер Совфеда выразила готовность рассмотреть в установленном порядке и принять постановление о назначении нового главы Счётной палаты.
А ранее Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру нового премьер-министра страны. Обсуждение кандидатуры главы российского кабмина пройдёт во всех фракциях, а в 14:00 начнётся пленарное заседание Госдумы, на котором Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы.