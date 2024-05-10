Матвиенко направила Путину три кандидатуры на должность главы Счётной палаты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры Анатолия Артамонова, Галины Изотовой и Бориса Ковальчука на должность главы Счётной палаты. Об этом она отчиталась у себя в телеграм-канале.

"Только что в соответствии с законодательством РФ подписала и направила президенту РФ решение совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счётной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", — пояснила Матвиенко.

Теперь парламент ждёт представления Путина для назначения на должность. Спикер Совфеда выразила готовность рассмотреть в установленном порядке и принять постановление о назначении нового главы Счётной палаты.