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10 мая, 06:05

Матвиенко направила Путину три кандидатуры на должность главы Счётной палаты

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры Анатолия Артамонова, Галины Изотовой и Бориса Ковальчука на должность главы Счётной палаты. Об этом она отчиталась у себя в телеграм-канале.

"Только что в соответствии с законодательством РФ подписала и направила президенту РФ решение совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счётной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", — пояснила Матвиенко.

Теперь парламент ждёт представления Путина для назначения на должность. Спикер Совфеда выразила готовность рассмотреть в установленном порядке и принять постановление о назначении нового главы Счётной палаты.

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А ранее Путин внёс на рассмотрение Государственной думы кандидатуру нового премьер-министра страны. Обсуждение кандидатуры главы российского кабмина пройдёт во всех фракциях, а в 14:00 начнётся пленарное заседание Госдумы, на котором Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы.

Андрей Бражников
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