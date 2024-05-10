Мишустин приехал в Госдуму и начал встречи с фракциями

Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин представил в Госдуму в качестве кандидата на пост премьер-министра, приехал в нижнюю палату парламента и начал встречи с думскими фракциями. Первой стала КПРФ.

Как уже писал Life.ru, правительство во главе с премьером слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом России, как того требует законодательство. После инаугурации Владимир Путин выступил с предложением сохранить пост главы российского кабмина за Мишустиным, который работал в этой должности с января 2020 года. Его кандидатура была внесена на рассмотрение ГД рано утром 10 мая.