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10 мая, 09:42

Мишустин приехал в Госдуму и начал встречи с фракциями

Мишустин приехал в Госдуму и начал встречу с фракцией КПРФ. Фото © t.me / obuhovpro

Мишустин приехал в Госдуму и начал встречу с фракцией КПРФ. Фото © t.me / obuhovpro

Михаил Мишустин, кандидатуру которого президент РФ Владимир Путин представил в Госдуму в качестве кандидата на пост премьер-министра, приехал в нижнюю палату парламента и начал встречи с думскими фракциями. Первой стала КПРФ.

Мишустин приехал в Госдуму. Видео © t.me / expertgd

Лидер партии Геннадий Зюганов на встрече с Мишустиным напомнил про базовые предложения КПРФ — от бюджета развития до десяти ключевых законопроектов. Обсуждение проходит в закрытом формате.

Как уже писал Life.ru, правительство во главе с премьером слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом России, как того требует законодательство. После инаугурации Владимир Путин выступил с предложением сохранить пост главы российского кабмина за Мишустиным, который работал в этой должности с января 2020 года. Его кандидатура была внесена на рассмотрение ГД рано утром 10 мая.

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Андрей Бражников
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