Мишустин вновь возглавил кабмин РФ

Напомним, правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина, как того требует конституция страны. Сейчас идёт формирование нового состава кабмина. Ранее депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России по предложению Путина. За проголосовали 375 парламентариев, 57 воздержались, против не проголосовал никто. К слову, Мишустин возглавляет правительство с 2020 года.