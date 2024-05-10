Мишустин вновь возглавил кабмин РФ
Путин утвердил Мишустина на пост председателя Правительства РФ
Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / Александр Астафьев
Президент РФ Владимир Путин утвердил Михаила Мишустина в должности председателя Правительства России. Соответствующий указ появился на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем Правительства Российской Федерации", — говорится в тексте.
Напомним, правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина, как того требует конституция страны. Сейчас идёт формирование нового состава кабмина. Ранее депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России по предложению Путина. За проголосовали 375 парламентариев, 57 воздержались, против не проголосовал никто. К слову, Мишустин возглавляет правительство с 2020 года.