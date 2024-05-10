Мишустин высказался против отмены бюджетного правила 10 мая, 14:13 Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Россия преодолела экономически сложные периоды благодаря собственным финансовым резервам, поэтому отказываться от такого способа накоплений нельзя. Об этом заявил кандидат на должность главы Правительства РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме, комментируя призывы отменить бюджетное правило.

"То, что касается предложения отказаться от бюджетного правила и накоплений ФНБ (Фонд национального благосостояния. — Прим. Life.ru) <...> Это то же самое, что отказаться от резервов, это такой момент тонкий. С этим согласиться я не могу", — сказал политик.

Он напомнил, что история доказала нашей стране невозможность всё время полагаться на Запад и верить в доброе к нам отношение. Мишустин пояснил, что рассчитывать приходится только на свои силы и иллюзий быть не должно. Россия успешно вышла из кризисов 2009, 2014, 2022 годов при помощи ФНБ.

"Мы из ФНБ брали, так сказать, бюджетную поддержку в этот сложный момент. А представляете, если бы пришлось обрезать все программы? Это очень была бы, очень сложная история", — резюмировал Мишустин.

Ранее в Минфине РФ говорили, что объём Фонда национального благосостояния России на 1 января текущего года составил 11,965 триллиона рублей. Сумма эквивалентна 133 407,3 миллиона долларов США.

Авторы Татьяна Миссуми