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3 мая, 11:26

Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики

Путин предложил обсудить бюджетные планы на совещании по экономическим вопросам

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, в центре внимания оказалась тема бюджетной политики. Он предложил продолжить обсуждение бюджетных планов до 2030 года. Глава государства также призвал сохранить ответственный и реалистичный подход к бюджетной политике.

Владимир Путин — о теме совещания по экономическим вопросам. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил", — указал президент.

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Ранее в ходе прошлого совещания по теме Владимир Путин заметил, что темпы роста российской экономики в начале 2024 года оказались выше прогнозов. Так, за первые два месяца валовый внутренний продукт увеличился на 6% в годовом выражении.

Матвей Константинов
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