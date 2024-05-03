Путин призвал сохранить ответственный подход в области бюджетной политики
Путин предложил обсудить бюджетные планы на совещании по экономическим вопросам
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, в центре внимания оказалась тема бюджетной политики. Он предложил продолжить обсуждение бюджетных планов до 2030 года. Глава государства также призвал сохранить ответственный и реалистичный подход к бюджетной политике.
Владимир Путин — о теме совещания по экономическим вопросам. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил", — указал президент.
Ранее в ходе прошлого совещания по теме Владимир Путин заметил, что темпы роста российской экономики в начале 2024 года оказались выше прогнозов. Так, за первые два месяца валовый внутренний продукт увеличился на 6% в годовом выражении.