Путин заявил, что темпы роста экономики РФ оказались выше прогнозов

Темпы роста экономики России в начале 2024 года оказались выше прогнозов, в январе – феврале валовый внутренний продукт страны (ВВП) увеличился на 6% в годовом выражении. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось в субботу, 27 апреля.

"Данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России и некоторых экспертов. За январь – февраль ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении", — указал российский лидер.