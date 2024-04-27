Путин заявил, что темпы роста экономики РФ оказались выше прогнозов
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Темпы роста экономики России в начале 2024 года оказались выше прогнозов, в январе – феврале валовый внутренний продукт страны (ВВП) увеличился на 6% в годовом выражении. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось в субботу, 27 апреля.
"Данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России и некоторых экспертов. За январь – февраль ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении", — указал российский лидер.
А ранее Путин заявил, что в экономике России укрепляются позитивные тенденции. По словам главы российского государства, ВВП страны, согласно статистике первых месяцев этого года, растёт и продолжает демонстрировать хорошие темпы.