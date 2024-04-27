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27 апреля, 11:02

Путин заявил, что темпы роста экономики РФ оказались выше прогнозов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Темпы роста экономики России в начале 2024 года оказались выше прогнозов, в январе – феврале валовый внутренний продукт страны (ВВП) увеличился на 6% в годовом выражении. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось в субботу, 27 апреля.

"Данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Банка России и некоторых экспертов. За январь – февраль ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении", — указал российский лидер.

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А ранее Путин заявил, что в экономике России укрепляются позитивные тенденции. По словам главы российского государства, ВВП страны, согласно статистике первых месяцев этого года, растёт и продолжает демонстрировать хорошие темпы.

Александр Юнашев
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