МВФ дал новый прогноз российской экономике на 2024–2025 годы МВФ улучшил прогноз по росту экономики РФ до 3,2% в этом году и 1,8% в 2025 году 16 апреля, 16:15 МВФ улучшил прогноз по росту экономики РФ. Обложка © freepik

Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал в положительную сторону свои ожидания от роста экономики России на 2024 и 2025 годы. Об этом говорится в докладе организации.

Сейчас МВФ ожидает, что российский ВВП увеличится на 3,2%, тогда как в январе этот показатель заявлялся на отметке 2,6%. Также фонд улучшил экономические прогнозы для России на следующий год. Предполагается, что показатель составит 1,8%, хотя ранее это были 1,1%.

Кроме того, эксперты МВФ оценили инфляцию в РФ. По их мнению, в 2024 году она составит 6,9%, а в 2025-м — 4,5%. Главный экономист и директор департамента исследований фонда Пьер-Оливье Гуринша отметил, что Россия удивляет экономической устойчивостью и хорошими показателями.

Ранее участники заседания совета директоров Центробанка обсудили условия, при которых возможно снижение ключевой ставки. Из опубликованного резюме следует, что для этого требуется дальнейшее устойчивое замедление инфляции, а также охлаждение потребительского кредитования и активности, снижение жёсткости рынка труда и отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий.

Авторы Татьяна Миссуми