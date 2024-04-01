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1 апреля, 14:03

В Центробанке назвали условия для снижения ключевой ставки

ЦБ: Ключевая ставка может быть снижена при замедлении инфляции

Здание Центробанка. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Здание Центробанка. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Участники заседания совета директоров Центробанка обсудили условия, при которых возможно снижение ключевой ставки. Из опубликованного резюме следует, что для этого требуется дальнейшее устойчивое замедление инфляции, а также охлаждение потребительского кредитования и активности, снижение жёсткости рынка труда и отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий.

В свою очередь, возможно и повышение ставки. Речь идёт о сценарии, при котором будут наблюдаться сохранение или рост инфляции, отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности, увеличение жёсткости рынка труда и масштабов положительного разрыва выпуска в экономике, а также реализация других проинфляционных рисков, которые угрожают возвращению инфляции к цели в 2024 году.

В регуляторе считают, что преждевременное снижение ставки может нести в себе существенные риски. Так, экономические агенты начнут ожидать слишком быстрого снижения процентных ставок, что грозит резким снижением склонности к сбережению, смягчению денежно-кредитных условий и росту спроса и инфляции. По опыту других стран видно, что это ведёт к новой инфляционной волне, справиться с которой будет куда сложнее.

"Такое несвоевременное снижение может требовать от монетарных властей новых и более значительных повышений ставки впоследствии", — полагает регулятор.

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Напомним, 22 марта Центробанк во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это было объяснено постепенным снижением инфляционного давления. Как отмечала глава регулятора Эльвира Набиуллина, ставку могут начать снижать уже во втором полугодии.

Матвей Константинов
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