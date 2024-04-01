В Центробанке назвали условия для снижения ключевой ставки

Участники заседания совета директоров Центробанка обсудили условия, при которых возможно снижение ключевой ставки. Из опубликованного резюме следует, что для этого требуется дальнейшее устойчивое замедление инфляции, а также охлаждение потребительского кредитования и активности, снижение жёсткости рынка труда и отсутствие реализации проинфляционных рисков со стороны бюджета или внешних условий.

В свою очередь, возможно и повышение ставки. Речь идёт о сценарии, при котором будут наблюдаться сохранение или рост инфляции, отсутствие признаков снижения или дальнейший рост потребительской активности, увеличение жёсткости рынка труда и масштабов положительного разрыва выпуска в экономике, а также реализация других проинфляционных рисков, которые угрожают возвращению инфляции к цели в 2024 году.

В регуляторе считают, что преждевременное снижение ставки может нести в себе существенные риски. Так, экономические агенты начнут ожидать слишком быстрого снижения процентных ставок, что грозит резким снижением склонности к сбережению, смягчению денежно-кредитных условий и росту спроса и инфляции. По опыту других стран видно, что это ведёт к новой инфляционной волне, справиться с которой будет куда сложнее.