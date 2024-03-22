Приближается особый момент для курса рубля: Что значит решение Центробанка по ключевой ставке Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Оправдался базовый прогноз большинства экономистов. При этом курс рубля может повести себя неожиданно. Сколько будет стоить валюта на следующей неделе и на что ещё повлияет ставка ЦБ? 22 марта, 11:48 Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Обложка @ Life.ru / Александр Шалгин

ЦБ проявил сдержанность, и это абсолютно обоснованно. С одной стороны, ценовое давление в экономике и инфляционные ожидания частного сектора и компаний, пусть и медленно, но затухают. Но с другой — темп замедления роста цен, а также давление на рынке труда и дисбаланс спроса и предложения товаров и услуг всё ещё не позволяют регулятору принять решение о смене цикла ДКП. Вероятно, и в апреле ставка сохранится на 16%, а снижение начнётся не раньше июня. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По его словам, жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ хорошо скажется на курсе рубля. Высокие ставки в экономике давят на спрос на валюту под импорт. Вместе с нормативами репатриации выручки экспортёров фактор ЦБ гасит биржевую волатильность курса. Диапазон колебаний доллара вот уже пять месяцев сжат до 6%, а пара USD/RUB курсирует в границах 93,5–87,5 с постоянными заходами на уровень 90. Такая траектория может сохраниться и в ближайшие месяцы. Девальвации не ожидается.

В период с 18 по 22 марта 2024 года российский рубль демонстрировал разнонаправленную динамику относительно основных мировых валют. Происходило это под влиянием внутренних и внешних факторов. В начале недели курс доллара снизился на 0,42% до 92,51 рубля, евро — на 1,14%, а юаня — на 1,06% до 12,73 рубля.

— В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, чтобы вернуть инфляцию к 4% к концу 2024 года. Динамика рубля и нефтяных цен будет зависеть от санкций против России, геополитики и инфляционных процессов и ожиданий населения, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

На текущей неделе торги проходили в диапазоне 91,30–93,45 рубля. На новую неделю ожидаются ценовые колебания в этом же диапазоне. В первой половине недели это будет происходить из-за решения ЦБ, пика налогов и продаж валюты экспортёрами. Торговый диапазон для евро составит 98,30–102,30 рубля, а для юаня — 12,50–13,05 рубля. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

После прохождения пика налоговых выплат наступит особый момент. В это время, отметил Владислав Антонов, иностранные валюты постараются обновить максимумы по отношению к рублю.

— Для облигаций с постоянным доходом, напротив, промедление со снижением ключевой ставки плохо. Индекс гособлигаций RGBI к мартовскому заседанию ЦБ пришёл на минимумах за последние два года. Цены ОФЗ падают, а их доходности растут и на фоне обширных аукционов Минфина, и на эффекте госрасходов. Тем не менее распродажи бондов могут уже и завершиться, а цены "ОФЗ со скидками" выглядят интересными с долгосрочной точки зрения. По сути, в ОФЗ-ПД сейчас и даётся возможность зафиксировать повышенную доходность на долгие годы, — пояснил Михаил Зельцер.

Он отметил, что доходности депозитов и кредитов чутко реагируют на курс ставки ЦБ. Средняя максимальная ставка в топ-10 банков достигла своего пика под 14,9% в январе 2024 года. С тех пор она не растёт, а в начале марта составила в среднем 14,85%. Видимо, банки готовятся к грядущему снижению ключевой ставки. Если не будет никаких форс-мажоров, то, вероятно, пик по ставкам в банках пройден.

Что касается акций, то для них фактор жёсткой ДКП в общем негативен, но это не помешало индексу акций Московской биржи в марте вырваться из полугодового боковика 3000–3300 пунктов и пойти вверх. На днях были достигнуты даже максимумы с февраля 2022 года. Как только ЦБ развернёт свой курс, акции переоценятся вверх ещё сильнее.

Сложно сказать, кто именно выиграет от решения сохранить ставку на высоком уровне. Однако это положительный фактор для компаний, которые размещали облигации летом 2023-го, когда ставки ещё были на относительно низких уровнях. Вряд ли решение ЦБ существенно повлияет на рынок, так как это уже отражено в текущих ценах активов. Так прокомментировал ситуацию портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Алексей Корнев.

Это решение уже не окажет такого заметного влияния на курс рубля, какое было, например, после поднятия ставки в конце прошлого года. Об этом рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман. По его мнению, на курс, скорее, повлияло бы любое изменение уровня ставки.

— Полагаю, в ближайшую неделю мы увидим курсы в следующем коридоре: 93 рубля — за доллар, до 102 рублей — за евро и порядка 12,8 рубля — за юань, — считает директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Авторы Нина Важдаева