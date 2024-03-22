Преумножить сбережения стало проще: Что подорожает вслед за золотом На бирже ажиотаж: цены на золото бьют рекорды. Впрочем, эта ситуация спровоцирует рост стоимости целого ряда активов. Экономисты рассказали, на что обратить внимание, чтобы преумножить сбережения. 21 марта, 21:35 Экономисты рассказали, куда сейчас вложить сбережения. Фото © Getty Images / Spencer Platt

Что надо учитывать при покупке золота

В ходе азиатских торгов в четверг цены на золото достигли нового исторического максимума — 2222,91 за унцию. Резкий скачок на 3,4% произошёл из-за ослабления доллара после двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и выступления её председателя Джерома Пауэлла. Экономисты считают, что впереди может быть новый рекорд.

— ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Однако она намекнула на возможность начала цикла снижения ставок в этом году, если инфляция продолжит замедляться теми же темпами. На данный момент рынок ожидает три понижения ставки на 0,25% (25 базисных пунктов) в 2024 году, хотя новый прогноз ФРС может предусматривать лишь два таких шага, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Золото — прежде всего защитный актив для частных инвесторов, которые хотят преумножить капитал в долгосрочной перспективе (10–20 лет). Они точно знают, что в ближайшие годы необходимости продавать золото у них не будет. Об этом рассказал главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Золото интересно как инструмент для долгосрочных инвестиций с горизонтом 5–10 лет и выше. В краткосрочной перспективе другие инструменты (акции, облигации) позволяют заработать больше. Даже банковские депозиты предлагают быстрое преумножение средств под 10–15% годовых, — отметил Олег Калманович.

Стоит учитывать, что золото — это малоликвидный актив. В этом его главная слабость. Особенно для частных инвесторов. Довольно тяжело быстро продать золото, когда срочно нужны деньги. На этот момент обратил внимание руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Да, в целом отмечаем постепенный рост стоимости грамма золота. Тем не менее колебания в течение как одного месяца, так и года могут быть значительными. Заработать на покупке-продаже золота реально, но и риски в связи с волатильностью также высоки.

При этом с начала года тройская унция золота подорожала почти на 10 процентов — с 2050 долларов до 2207. Дальнейший резкий рост котировок не исключён в этом году на фоне ожидания смягчения политики ФРС и ЕЦБ.

За прошлый год россияне стали активнее интересоваться ювелирной продукцией: розничный сегмент достиг 365,6 млрд рублей. А это рост на 18% — достаточно неплохой показатель для этой сферы. Вырос также и средний чек: 7,5 тысячи рублей или рост на 16,3% в годовом выражении. Пик интереса пришёлся на вторую половину 2023 года.

— Естественным образом выросли цены на ювелирную продукцию, также сыграло свою роль увеличение интереса россиян к покупкам в онлайн-режиме. Так что золото — один из самых стабильных активов, который всегда пользовался интересом, — рассказал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

В какой валюте хранить деньги и какой вклад лучше открыть

Если говорить о банковских депозитах, то имеет смысл открыть долгосрочный вклад под выгодный процент. В России традиционно пользуются большим интересом короткие и средние депозиты. Это позволит зафиксировать для себя выгодные условия на случай дальнейшего снижения ключевой ставки регулятора.

Что касается валюты, то, по словам Фёдора Сидорова, стоит обратить внимание на юань. Среди валют дружественных стран он выглядит наиболее выгодным вложением: его доля в российской экономике сегодня составляет порядка 26% экспорта и 36% импорта. К тому же Минфин утвердил новую структуру активов Фонда национального благосостояния, увеличив максимальную долю юаней до 60%. Плюс постоянно растёт товарооборот с Китаем, а по юаневым вкладам сейчас одни из лучших процентов в банках.

— Также привлекательным активом выглядят дирхамы ОАЭ. Они обладают привязкой к курсу доллара США, что довольно полезно в качестве защитного актива. Длинные вклады по ним сейчас дают ставку от 2,1% до 3,04% (в зависимости от конкретного банка). На более короткие сроки — от 1,35% до 2,25% годовых. Да и спред между покупкой и продажей дирхамов за рубли составляет всего 2,5%, тогда как для долларов он превышает 6%. Поэтому, думаю, именно дирхам сейчас предпочтительнее для депозитов, — делает вывод Фёдор Сидоров.

Какие активы могут прибавить в цене

В неплохой корреляции с ценами на золото находится серебро, хотя оно в большей мере зависит от роста промышленного производства. Прибавить в цене могут и акции золотодобывающих компаний. Об этом рассказала эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

Снижение индекса доллара и доходности американских гособлигаций повысили аппетит инвесторов к более рисковым активам. На этот момент обратил внимание Владислав Антонов.

Он добавил, что в такой ситуации обычно дорожают и другие сырьевые товары — нефть, промышленные металлы, зерновые культуры. Они исторически считаются хорошим средством хеджирования против инфляции.

— Помимо самих сырьевых товаров в периоды высокой инфляции обычно неплохо показывают себя акции компаний сырьевых секторов — золотодобытчиков, энергетических, сельскохозяйственных и горнодобывающих предприятий. Поэтому их акции также могут представлять интерес для инвестиций, — рассказал Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева