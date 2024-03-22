Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во втором полугодии

Ключевая ставка может начать снижаться уже во втором полугодии, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По оценке регулятора, именно тогда в России начнётся устойчивое снижение инфляции.

"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдёт, скорее, во второй половине года", — сказала она.

Набиуллина отметила, что в Центробанке сформировался широкий консенсус по сохранению ключевой ставки, так что другие варианты относительно её динамики не рассматривались. Кроме того, добавила она, регулятор находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям и рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры.