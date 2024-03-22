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22 марта, 12:47

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во втором полугодии

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Ключевая ставка может начать снижаться уже во втором полугодии, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По оценке регулятора, именно тогда в России начнётся устойчивое снижение инфляции.

"Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным действительно устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдёт, скорее, во второй половине года", — сказала она.

Набиуллина отметила, что в Центробанке сформировался широкий консенсус по сохранению ключевой ставки, так что другие варианты относительно её динамики не рассматривались. Кроме того, добавила она, регулятор находится в состоянии постоянной готовности к новым санкциям и рассматривает разные варианты обеспечения функционирования инфраструктуры.

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Напомним, сегодня, 22 марта, Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В регуляторе подчеркнули, что решение принято, исходя из постепенного снижения инфляционного давления. Однако оно до сих пор остаётся высоким.

Матвей Константинов
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