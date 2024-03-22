ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% 22 марта, 10:31 Здание ЦБ РФ. Обложка © АГН "Москва"

Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В регуляторе подчеркнули, что такое решение принято, потому что инфляционное давление постепенно ослабевает, но ещё остается высоким.

"Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", — добавили в ЦБ.

По данным регулятора, рост цен в феврале оставался на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается. Показатель годовой инфляции по оценке на 18 марта, составляет 7,7%. Целевой же показатель инфляции в 4,0–4,5%, по расчётам Центробанка, будет достигнут в 2024 году.

Авторы Александра Вишнякова