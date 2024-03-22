ЦБ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Здание ЦБ РФ. Обложка © АГН "Москва"
Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В регуляторе подчеркнули, что такое решение принято, потому что инфляционное давление постепенно ослабевает, но ещё остается высоким.
"Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", — добавили в ЦБ.
По данным регулятора, рост цен в феврале оставался на уровне января, а в марте, по предварительным данным, снижается. Показатель годовой инфляции по оценке на 18 марта, составляет 7,7%. Целевой же показатель инфляции в 4,0–4,5%, по расчётам Центробанка, будет достигнут в 2024 году.
Напомним, что повышение ключевой ставки началось с июля прошлого года и к середине декабря достигло 16%. Примерно тогда же глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России близок к завершению цикла повышения ключевой ставки. В феврале ЦБ оставил этот показатель на том же уровне — 16%. Позже Набиуллина сообщила, что со второго полугодия ключевая ставка может начать снижаться.