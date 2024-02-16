Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 16 февраля, на сайте регулятора. На данное решение повлияло снижение инфляции по сравнению с осенними месяцами. Внутренний спрос при этом продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг, отметили в Центробанке.

Напомним, что повышение ключевой ставки началось с июля прошлого года и к середине декабря достигло 16%. Примерно тогда же глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России близок к завершению цикла повышения ключевой ставки и все дальнейшие решения будут зависеть от уровня инфляции. Позже Набиуллина озвучила ещё один прогноз: по её словам, со второго полугодия ключевая ставка начнёт снижаться.