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16 февраля, 10:34

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Фото © Белкин Алексей / Бизнес Online / ТАСС

Фото © Белкин Алексей / Бизнес Online / ТАСС

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом сообщается в пятницу, 16 февраля, на сайте регулятора. На данное решение повлияло снижение инфляции по сравнению с осенними месяцами. Внутренний спрос при этом продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг, отметили в Центробанке.

"Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", — информирует регулятор.

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Напомним, что повышение ключевой ставки началось с июля прошлого года и к середине декабря достигло 16%. Примерно тогда же глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России близок к завершению цикла повышения ключевой ставки и все дальнейшие решения будут зависеть от уровня инфляции. Позже Набиуллина озвучила ещё один прогноз: по её словам, со второго полугодия ключевая ставка начнёт снижаться.

Марина Калегина
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