На следующей неделе наступит поворотный момент для рубля: На какой уровень выйдет курс валют 16 февраля Центробанк примет решение по ключевой ставке, но это не единственное событие, которое отразится на рубле. Значимые для рынка новости появятся также 13, 14 и 15 февраля. Чего ждут экономисты и на какой уровень выйдет курс валют? 8 февраля, 21:42 На следующей неделе на валютном рынке ждут ключевых событий для рубля. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

К чему готовятся экономисты на следующей неделе

13 февраля выйдут данные об инфляции в США за январь. Они повлияют на динамику доллара и нефти, а значит, и на рубль. В России аналогичные данные ожидаются 14 февраля. 15 февраля МЭА опубликует ежемесячный нефтяной отчёт. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

На рубль оказывает давление дисбаланс между объёмом поступающей в страну экспортной валютной выручки и спросом на иностранные деньги со стороны импортёров и инвесторов. Экспортные доходы ограничиваются относительно невысоким уровнем цен на энергоносители, установившимся с осени прошлого года. Сказывается также влияние санкций и добровольное сокращение добычи нефти Россией в рамках ОПЕК+. А вот импорт стабильно высок. Соответственно, спрос на валюту не всегда комфортно удовлетворяется. Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем заслон в виде жёсткой денежно-кредитной политики, временного контроля продажи экспортной выручки и валютных интервенций ЦБ удерживает рубль от ослабления.

— Полагаем, что на предстоящем заседании Банка России ключевая ставка будет сохранена на текущем уровне в 16%. Данный сценарий будет условно положительным для рубля, поскольку период высоких ставок в экономике продолжится. Важна будет риторика и прогнозный взгляд регулятора, — рассказал Александр Бахтин.

Из событий будущей недели он также выделил публикацию январского индекса потребительских цен (ИПЦ) США. Данные о темпах роста потребительских цен — один из ключевых ориентиров для ФРС при корректировке монетарной политики и, соответственно, для доллара. Если ИПЦ превысит прогноз, то доллар укрепится к основным валютам. Через кросс-курсы и воздействие на сырьевые котировки движения глобального доллара обычно отражаются и на рубле.

Нужно внимательно следить за этими геополитическими событиями, так как они могут оказать значительное влияние на цены на нефть и рубль соответственно. Если нефтяные котировки пойдут вниз, то и рубль может ослабнуть. Такое мнение высказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Каким будет курс валют на следующей неделе

На следующей неделе доллар может продолжить курсировать недалеко от отметки 91. Такой прогноз сделал Александр Бахтин.

Экономисты рассказали, каким будет курс валют на следующей неделе. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

— Заметный эффект на курс рубля может оказать пересмотр ключевой ставки Центробанка, который, кстати, должен скоро произойти. Но я пока не ожидаю снижения ключевой ставки. Как и повышения. За доллар сейчас предлагают 90,53 рубля, за евро — 98,41 рубля и 12,83 рубля за юань. Полагаю, в ближайшую неделю стоит ожидать курсов в примерно следующем коридоре: 89–91 рубль за доллар, порядка 98 рублей за евро и около 12,75 рубля за юань, — рассказал частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Александр Шнейдерман считает, что на следующей неделе возможный коридор курса доллара будет на уровне 88–93 рублей за доллар в зависимости от геополитических событий. Для евро он составит 96–101 рубль.

— Мы не ожидаем значимого влияния на курс от заседания по ставке ЦБ. На следующей неделе он останется в диапазоне 89–91, — отметил аналитик "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

По мере приближения к 16 февраля актуальные данные по инфляции и инфляционным ожиданиям будут иметь больший вес. Если текущая ситуация по макроэкономике не ухудшится, то ожидается сохранение ключевой ставки. Такой прогноз сделал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Алексей Корнев.

— В условиях действующих ограничений на движение капитала решения ЦБ РФ по ключевой ставке существенно не влияют на курс рубля, — добавил аналитик Александр Джиоев.

Курс рубля вряд ли отреагирует на решение ЦБ, каким бы оно ни было. Для валютного рынка это важное событие, но резкие колебания происходят лишь при изменении ставки на три – пять процентных пунктов. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Доллар и рубль торгуются в диапазоне 87,60 – 93,30, сформировавшемся с 21 ноября по 7 декабря 2023 года. Соответственно, широкие колебания могут продолжаться до марта 2024 года. Тот факт, что покупатели удержали уровень 91 в течение двух дней, резко повысил риск поднять курс до верхней границы канала — 93,3 рубля. По евро торговый коридор — 94,45 – 99,30 рубля. При превышении этих уровней ослабление рубля ускорится до 95 и 100 соответственно, — добавил Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева