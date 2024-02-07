С 1 марта появятся новые ограничения по ипотеке: Что будет с ценами на квартиры Центробанк повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Значит, взять кредит станет сложнее. Такая ситуация отразится на стоимости недвижимости. Что сейчас ожидается на рынке и как это скажется на ценах на квартиры? 6 февраля, 21:42 С 1 марта взять ипотеку станет сложнее. Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев

Какие новшества ждут ипотечников с 1 марта

С 1 марта 2024 года Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Делается это, чтобы ограничить риски закредитованности граждан. С 1 октября 2023 года Банк России уже значительно повысил макропруденциальные надбавки по ипотечным кредитам в сегментах с низким первоначальным взносом и высоким значением предельной долговой нагрузки (ПДН).

Тем не менее постепенно растёт доля ипотечных кредитов, в которых заёмщики могли использовать необеспеченные потребительские кредиты для первоначального взноса. Это создаёт риски чрезмерной долговой нагрузки на покупателя жилья. Чтобы ограничить рост ипотеки за счёт вовлечения уже высокозакредитованных граждан, Банк России дополнительно повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высокой ПДН.

— Надбавки будут действовать до тех пор, пока на рынке будут распространены рискованные практики. Соответственно, будет сохраняться и значительный разрыв цен на жильё на первичном и вторичном рынках. Наши меры направлены прежде всего на то, чтобы снизить риски в ипотечном кредитовании. Это произойдёт за счёт уменьшения доли кредитов, выдаваемых закредитованным заёмщикам, а также доли кредитов с низким первоначальным взносом. Повышение надбавок поможет стимулировать банки запасать капитал на тот случай, если будут расти потери по ипотечным кредитам, — пояснили в ГУ ЦБ Банка России по ЦФО.

Что будет с ценами на недвижимость с 1 марта

Количество сделок с ипотекой будет сокращаться и может упасть на 30–40%. В общем объёме покупок доля жилищных кредитов уменьшится до 50% (против 80% в прошлом году). Об этом рассказал директор направления "Новостройки" "ИНКОМ-Недвижимости" Валерий Кочетков.

На этом фоне начнут появляться вроде уже забытые инструменты продаж, такие как рассрочка платежа, трейд-ин и даже выкуп старой квартиры с возможностью проживания до получения ключей от новой. Не стоит забывать и уже вернувшуюся программу траншевой оплаты, когда достаточно внести 15% первоначального взноса, далее по 10% ежемесячно, а остаток — после ввода дома в эксплуатацию или перехода на ипотеку. Это является очень выгодным предложением сегодня, так как к этому времени условия по ипотеке могут уже смягчить, добавил Валерий Кочетков.

Он считает, что цены будут стагнировать, поскольку в сегменте новостроек на стоимость влияет не только поведение спроса, но и себестоимость строительства, которая не уменьшается. Даже сокращение числа сделок пока не приведёт к общему удешевлению на первичном рынке.

— Ожидается, что решение Центробанка снизит долю ипотечного кредитования. В этой связи застройщики активно ищут, чем заменить ипотеку. Например, по некоторым программам застройщики предлагают оплату аренды за квартиру впоследствии использовать как первоначальный взнос. Можно предположить, что цены на первичную недвижимость несильно изменятся и мы увидим другие варианты снижения в виде различных дисконтов и всевозможных скидок со стороны застройщиков, — считает финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Вадим Заноздрин.

Сейчас принципиально важно, чтобы взнос формировался из собственных средств заёмщика. Так что повышение макропруденциальных надбавок, которое планирует ЦБ РФ, будет способствовать улучшению стандартов кредитования. Ипотека же будет расти сбалансированными темпами, а когда ситуация стабилизируется — требования можно будет снова смягчить. К тому же, как отмечал регулятор, многие банки лукавят, жалуясь на убытки от льготной ипотеки. Так что глобальных рисков для ипотечного рынка или рынка недвижимости нет. Такое мнение высказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

— Цены на ИЖС не изменятся. Мы говорим о первичном сегменте. Если на квартиры влияет несколько конкурирующих факторов и там возможно снижение спроса на первичный сегмент (как реакция на стагнацию вторичного), то с ИЖС всё обстоит иначе. Рынку ограничения по ипотеке принесут очередные падения продаж. Говорить о том, на 10% или 30%, сложно. Назовём это просто усугублением ситуации, которая началась после ужесточения условий льготной ипотеки. На 6 000 000 рублей дом не построить, разве что небольшой и около ЦКАД. А дополнять эту сумму обычным кредитом больше не представляется возможным, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Он отметил, что девелоперы видят и понимают тенденции рынка. Во-первых, действует "потенциально слабый" рубль, что приводит к повышению стоимости материалов. Сказывается и дефицит кадров строительной отрасли. Особенно мастеров и инженеров, прорабов с опытом. Это приводит к системному росту стоимости подрядных работ. Поэтому снижать цены можно только за счёт собственной маржинальности.

— При этом девелоперы понимают, что сейчас многие потенциальные покупатели хранят деньги на депозитах. Ставки выгодны. Но все понимают, что речь о краткосрочном периоде — до трёх-четырёх месяцев. А потом ЦБ РФ скорректирует ситуацию, и ставки депозитов станут "обычными". Люди снимут деньги и направят их в недвижимость как самый надёжный нефиатный актив. В ИЖС, в частности. Поэтому девелоперы не спешат со снижением цен и займут несколько выжидательную позицию, — добавил Максим Лазовский.

Цены на дома плавно продолжат свой рост, но без резких изменений. На отдельные лоты, требующие быстрой продажи, собственники могут снижать цены, но это будут единичные случаи. Об этом рассказал генеральный директор ГК "СтройСинтез" Виктор Лукин.

Он считает, что для строительства загородного дома сограждане будут черпать капитал из других собственных объектов недвижимости — зачастую квартир. То есть они будут выставлять квартиры на продажу и ждать, когда она совершится. Так получится высвободить деньги. И дальше в случае необходимости "докредитоваться" на необходимую сумму.

Здесь основную роль, как и в случае покупки жилья в МКД, играет сумма ежемесячных платежей по кредитам. Сейчас ориентироваться в большей степени будут на неё, а не на общую стоимость ипотеки.

Авторы Нина Важдаева