Начинается сокращение экспорта бензина: Как на это отреагируют цены на АЗС В феврале сократится экспорт бензина. При этом регуляторы обеспокоились ростом цен на бирже. Он начался после аварии на нижегородском НПЗ. Что сейчас происходит на рынке, какие факторы влияют на стоимость топлива и как они будут сказываться на ценах? 5 февраля, 21:42 Изменятся цены на заправках. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Сейчас на рынок, безусловно, влияет инцидент на НПЗ в городе Кстово Нижегородской области. Это довольно крупный завод, поэтому объём производства бензина на нём влияет на стоимость топлива. Снижение объёма предложения с этого завода толкает цены вверх. Об этом рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Он добавил, что сокращение экспорта бензина перенаправит потоки топлива на внутренний рынок. Это значит, что предложений, наоборот, станет больше. Скорее всего, эти два фактора могут нивелировать друг друга.

— В самом деле, сейчас ожидается снижение экспорта топлива из России. Сделано это было из-за аварии на нижегородском НПЗ. Однако я не думаю, что стоит ожидать больших изменений стоимости топлива на АЗС, и тому есть три причины, — рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Во-первых, завод остановился не полностью и компания уже пообещала восстановить мощности к весне. Минэнерго, в свою очередь, заявило, что до восстановления НПЗ нехватку топлива будут перекрывать за счёт сокращения поставок на экспорт.

Во-вторых, частично покрыть выпадающие доходы нефтяники смогут за счёт топливного демпфера. Они только за 2023 год уже получили из бюджета почти 1,6 трлн рублей.

В-третьих, на время посевной и уборочной кампаний традиционно потребление вырастет в разы. На фоне ажиотажного спроса возможно подорожание на АЗС примерно на три-четыре рубля за литр. Однако это вполне ожидаемые сезонные колебания.

— Важно понимать, что за счёт конкуренции на рынке одна компания не сможет сильно повысить цены. Так что, на мой взгляд, в ближайшие два месяца колебания цен на АЗС будут держаться в пределах от полутора до двух рублей за литр топлива, — считает Артём Деев.

1 февраля произошло первое с начала 2024 года снижение оптовых цен на бензин АИ-92. Это может быть предвестником снижения цен на АЗС, но розничные цены падают с небольшой задержкой, чтобы исключать волатильность на бирже. При этом цены на АИ-95 продолжают расти. Значит, динамика по разным маркам бензина может различаться. На этот момент обратил внимание финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

— Сокращение экспорта должно привести к увеличению предложения бензина на внутреннем рынке и, как следствие, снижению цен на АЗС. Правительство пока не планирует вводить запрет на экспорт бензина, как в 2023 году. Это означает, что оно считает внутренний и внешний рынки сбалансированными, — добавил Владислав Антонов.

Он отметил, что интересная динамика наблюдается и на рынке дизтоплива — разные сезонные марки ведут себя по-разному. Таким образом, ситуация достаточно неоднозначная и на неё влияет множество факторов. Точный прогноз сложен, но определённые сигналы о возможном снижении цен на бензин на внутреннем рынке уже появились. Многое будет зависеть от того, как быстро удастся восстановить работу нижегородского НПЗ и насколько эффективно регуляторы смогут бороться с манипуляциями на бирже. В этом направлении уже есть существенные успехи. До начала весны стоимость топлива не должна увеличиться.

— На данный момент конкуренция среди производителей бензина высока. Возможно, при увеличении числа аварий на предприятиях экспорт бензина будет сокращаться более значительно. Переход на импортозамещение в данном секторе экономики тоже не стоит на месте. На большинстве установок вторичной переработки, на которых в данный момент используется импортное оборудование, имеются проработанные варианты замещения российскими аналогами либо закупок из дружественных стран. Движение цен на биржевом рынке или на заправках может иметь всплески чисто спекулятивные. Долгосрочный тренд зависит от уровня инфляции в стране. Перебоев в производстве не ожидается, — рассказал финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Вадим Заноздрин.

Авторы Нина Важдаева