Глава ЦБ спрогнозировала, когда может понизиться ключевая ставка Набиуллина прогнозирует снижение ключевой ставки в России во втором полугодии 30 января, 07:59 Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Роман Пименов

Ключевая ставка, которую Банк России постепенно поднимает с июля 2023 года, может снизиться уже во втором полугодии 2024-го. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Если посмотрите на наш базовый прогноз — мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдёт, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый", — сказала Набиуллина в интервью РИА "Новости".

Напомним, с июля прошлого года началось повышение ключевой ставки, сейчас она составляет 16%. Такое решение в Центробанке объяснили тем, что инфляционное давление остаётся высоким, годовая инфляция ожидается в диапазоне 7,0–7,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина позже заявила, что Банк России близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, однако дальнейшие решения будут зависеть от уровня инфляции.

Авторы Александра Вишнякова