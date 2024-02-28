В Госдуме спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ до 10%

ЦБ РФ может снизить ключевую ставку с 16% в ближайшем будущем, поскольку меры по ужесточению денежно-кредитной политики уже показали результат: сжатие потребительского спроса и снижение инфляционных ожиданий в феврале. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с "Газетой.Ru".

По его мнению, это окажет позитивное воздействие на финансовый рынок и сохранит эффект, который удалось достичь в плане понижения спроса инфляционных ожиданий. Депутат допустил, что регулятор проявит осторожность и какое-то время будет удерживать ставку на текущем уровне, чтобы зафиксировать более долгосрочные эффекты от ранее принятых мер.

"Ключевая ставка — лишь один из инструментов, который действует на инфляцию и инфляционные ожидания, но не напрямую и не сразу. На рост цен влияет прежде всего соотношение спроса и предложения. Поэтому важно в первую очередь стимулировать кредитование предприятий", — заявил парламентарий.

На его взгляд, рост внутреннего производства удовлетворяет спрос, освежает конкуренцию и, как итог, приводит к снижению цен. Кроме снижения ключевой ставки следует продолжать ведение программ льготного кредитования и субсидирования кредитных ставок реальному сектору. Аксаков полагает, что выйти на уровень ключевой ставки 10–12% можно к концу этого года или в начале следующего.

Аксаков заметил, что с учётом прогнозов большие надежды возлагаются на программу долгосрочных сбережений граждан, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) третьего типа и долевое страхование жизни. Госдума приняла законы об этих пунктах ещё в прошлом году, а заработали они с 1 января 2024 года. Теперь в течение двух лет они должны показать первые итоги с точки зрения привлечения долгосрочных вложений в приоритетные проекты.