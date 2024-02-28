ЦБ аннулировал лицензию банка "Гефест"
Центробанк приказом от 28 февраля 2024 года лишил ООО КБ "Гефест" лицензии на осуществление банковских операций. Это второй случай за почти два года, сказано на сайте регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест" — ООО КБ "Гефест", — говорится в сообщении.
Причиной того стали неоднократные нарушения "Гефестом" федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Ранее сообщалось, что Центробанк объявил об аннулировании лицензии "Райффайзенбанка" в части выполнения им функций специального депозитария инвестиционных фондов.
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