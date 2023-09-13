Центробанк аннулировал лицензию спецдепозитария "Райффайзенбанка"

Центробанк объявил об аннулировании лицензии "Райффайзенбанка" в части выполнения им функций специального депозитария инвестиционных фондов. Об этом сказано на сайте регулятора.

"Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности спецдепозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 27.09.2008, выданную акционерному обществу "Райффайзенбанк", на основании заявления об отказе от лицензии", — отмечается в тексте.

Решение объясняется тем, что в этом году "Райффайзенбанк" перевёл своих клиентов по данной услуге во вновь созданную дочернюю компанию "РБРУ Специализированный депозитарий", которая уже была лицензирована регулятором в ноябре прошлого года. В финорганизации подчеркнули, что депозитарная деятельность будет продолжаться без изменений.

"Отказ от лицензии никак не изменит работу банка, его дочерних структур и не повлияет на наших клиентов. Банк также продолжает осуществлять депозитарную деятельность — для этого у нас есть отдельная лицензия", — говорится в телеграм-канале "Райффайзенбанка".