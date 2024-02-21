ЦБ РФ отозвал лицензию у "Киви банка"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка". Это первый случай за почти два года, сообщается на сайте регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Киви банк", — говорится в сообщении Центробанка.

Как утверждается, "Киви банк" систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, был вовлечён в проведение расчётов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. В правоохранительные органы уже направлена вся информация об операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний. Деньги должны быть возвращены вкладчикам. Выплату проведёт агентство по страхованию вкладов, процесс начнётся не позднее 6 марта.