Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки. По её оценке, этот процесс будет идти плавно, а первое снижение может произойти во второй половине 2024 года.

"Мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно", — сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.