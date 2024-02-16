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16 февраля, 12:30

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки. По её оценке, этот процесс будет идти плавно, а первое снижение может произойти во второй половине 2024 года.

"Мы видим пространство для снижения ключевой ставки, но наш прогноз предполагает, что возвращение ставки к нейтральным значениям будет идти плавно", — сказала глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

На сегодняшнем собрании совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых в связи со снижением инфляции по сравнению с осенними месяцами. Внутренний спрос при этом продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг, отметили в Центробанке.

Эксперты ЦБ связали замедление инфляции в России с временными факторами
Эксперты ЦБ связали замедление инфляции в России с временными факторами
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Life.ru / Павел Баранов

Андрей Бражников
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