Эксперты ЦБ связали замедление инфляции в России с временными факторами
ЦБ: Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен преждевременно
Замедление темпов роста потребительских цен в декабре-январе больше связано с временными дезинфляционными факторами на рынке отдельных товаров и услуг, чем со снижением общего инфляционного фона, говорится в бюллетене "О чём говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
"Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно. Проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным", — отмечается в документе.
Аналитики отметили, что в декабре такое давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта.
Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что повышение ключевой ставки на динамику цен проявляется всё больше, сдерживающее влияние денежно-кредитной политики на потребительский спрос будет расти. Там отметили, что в дальнейшем сдерживающее влияние ДКП на потребительский спрос и цены будет увеличиваться. В итоге рост цен, который остаётся выше 4% в пересчёте на год, замедлится.
Ранее аналитики рассказали, что россияне в ближайшее время смогут наблюдать за значительным снижением цен на ряд товаров. По их словам, в этом году может сильно подешеветь бытовая химия, за последние несколько лет существенно подорожавшая, гречка и картофель.
Life.ru / Александр Шалгин