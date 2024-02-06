Эксперты ЦБ связали замедление инфляции в России с временными факторами

Замедление темпов роста потребительских цен в декабре-январе больше связано с временными дезинфляционными факторами на рынке отдельных товаров и услуг, чем со снижением общего инфляционного фона, говорится в бюллетене "О чём говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно. Проинфляционное влияние временных факторов, которые в том числе вносили значительный вклад в ускорение роста цен во второй половине 2023 года, сменилось дезинфляционным", — отмечается в документе.

Аналитики отметили, что в декабре такое давление на цены оказали факторы технического характера: сезонность новых компонентов в услугах внутреннего туризма и перенос индексации тарифов на услуги пассажирского транспорта.

Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что повышение ключевой ставки на динамику цен проявляется всё больше, сдерживающее влияние денежно-кредитной политики на потребительский спрос будет расти. Там отметили, что в дальнейшем сдерживающее влияние ДКП на потребительский спрос и цены будет увеличиваться. В итоге рост цен, который остаётся выше 4% в пересчёте на год, замедлится.