Цены на квартиры начнут снижаться: Какая недвижимость подешевеет больше всего Центробанк ожидает снижения темпов роста цен на жильё, а риелторы ждут снижения стоимости жилья сразу в нескольких категориях. Что происходит на рынке, какие квартиры могут подешеветь и на сколько? 30 января, 10:14 Риелторы ждут снижения цен в некоторых сегментах недвижимости. Обложка © ТАСС / Сергей Ермохин

Как сообщило ГУ Банка России по ЦФО, несмотря на изменение условий льготных государственных программ по ипотеке, они всё равно остаются выгодными для банков. Но есть риски, которые связаны со взиманием комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов. Банки начали выдавать льготные кредиты на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию. В результате снижается прозрачность операций на рынке и ослабевает конкуренция. Комиссии же застройщики могут переложить в цены на квартиры. В итоге недвижимость станет дороже. Чтобы избежать этих проблем, Банк России будет проверять корректность оценки банками справедливой стоимости ипотечных залогов.

К тому же ЦБ предложил оператору программы АО "ДОМ.РФ" рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии.

Таким образом, сейчас принимаются меры, чтобы сдержать рост цен на жильё. Они уже стали сказываться на рынке. В дальнейшем Банк России ожидает существенного замедления роста цен на жильё. Это произойдёт в целом по России, но ситуация будет различаться в зависимости от региона.

Риелторы и девелоперы отмечают, что на некоторую недвижимость цена уже начала снижаться. В ряде сегментов наблюдается стагнация, но есть и жильё, которое продолжит дорожать.

— Цены на первичном рынке — они складываются не только в зависимости от спроса. Сказывается и себестоимость строительства, а она пока не снижается. Цены в Москве будут стагнировать или немного снижаться. На 5–7% могут подешеветь трёх- и четырёхкомнатные квартиры. В то же время предложение в бюджетном сегменте начнёт активно сокращаться. Спрос на такое жильё будет расти, а цена увеличится на 10–15%, — рассказал директор направления "Новостройки" агентства "Инком-недвижимость" Валерий Кочетков.

На вторичном рынке найти подешевевшие квартиры легче. Но пока ситуация тоже очень сильно зависит от ликвидности жилья. Квартиры у метро или МЦД, с хорошей планировкой и в популярных районах не дешевеют. Зато на менее ликвидное жильё скидки растут.

— Сейчас многие продавцы изначально по привычке ставят цену повыше, но затем делают дисконт. На квартиры в отдалённых локациях скидка может достигать 10%, а то и больше. Особенно если собственнику нужно продать квартиру быстро. Конечно, традиционно большим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры в бюджетном сегменте. Более дорогие многокомнатные квартиры продать бывает сложнее. Особенно в ветхом жилом фонде. Если же говорить о средних скидках, то они сейчас порядка 5%. Думаю, что цены на вторичном рынке постепенно будут снижаться, — считает риелтор Ольга Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева