На 20%: Россиян обрадовали новостью о снижении цен на ряд товаров

Россияне в ближайшее время смогут наблюдать за значительным снижением цен на ряд товаров. Об этом "Вечерней Москве" рассказал аналитик Даниил Кашин.

По словам специалиста, больше всего подешевели гречка (падение стоимости на 20%) и картофель (падение почти на 10%).

"Также значительно подешевели гаджеты. Это произошло благодаря тому, что механизм параллельного импорта налажен. К нам в больших объёмах стали поступать устройства из дружественных стран", — рассказал Кашин.