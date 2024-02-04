На 20%: Россиян обрадовали новостью о снижении цен на ряд товаров
Аналитик Кашин: В России на 20% подешевеет гречка и на 10% картофель
Россияне в ближайшее время смогут наблюдать за значительным снижением цен на ряд товаров. Об этом "Вечерней Москве" рассказал аналитик Даниил Кашин.
По словам специалиста, больше всего подешевели гречка (падение стоимости на 20%) и картофель (падение почти на 10%).
"Также значительно подешевели гаджеты. Это произошло благодаря тому, что механизм параллельного импорта налажен. К нам в больших объёмах стали поступать устройства из дружественных стран", — рассказал Кашин.
По его словам, в этом году может сильно подешеветь бытовая химия, за последние несколько лет существенно подорожавшая. Причина в том, что химические компоненты привозятся из-за рубежа, а значит, их цена напрямую зависит от курса валют. Ожидается, что цены снизятся примерно на 5–7%.
Ранее эксперты объяснили, что яйца в России подорожали лишь отчасти по экономическим причинам, а больше — по ажиотажно-психологическим.
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