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3 февраля, 23:15

На 20%: Россиян обрадовали новостью о снижении цен на ряд товаров

Аналитик Кашин: В России на 20% подешевеет гречка и на 10% картофель

Россияне в ближайшее время смогут наблюдать за значительным снижением цен на ряд товаров. Об этом "Вечерней Москве" рассказал аналитик Даниил Кашин.

По словам специалиста, больше всего подешевели гречка (падение стоимости на 20%) и картофель (падение почти на 10%).

"Также значительно подешевели гаджеты. Это произошло благодаря тому, что механизм параллельного импорта налажен. К нам в больших объёмах стали поступать устройства из дружественных стран", — рассказал Кашин.

По его словам, в этом году может сильно подешеветь бытовая химия, за последние несколько лет существенно подорожавшая. Причина в том, что химические компоненты привозятся из-за рубежа, а значит, их цена напрямую зависит от курса валют. Ожидается, что цены снизятся примерно на 5–7%.

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Ранее эксперты объяснили, что яйца в России подорожали лишь отчасти по экономическим причинам, а больше — по ажиотажно-психологическим.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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