Минфин: Объём ФНБ на 1 января 2024 года составил 11,965 триллиона рублей

Объём Фонда национального благосостояния России на 1 января текущего года составил 11,965 триллиона рублей. Сумма эквивалентна 133 407,3 миллиона долларов США. Об этом сообщили представители Минфина РФ.

"По состоянию на 1 января 2024 г. объём ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 5 011 778,0 млн рублей", — говорится в сообщении.

По информации министерства, в настоящее время на отдельных счетах по учёту средств ФНБ в Банке России находится 227 330,7 миллиона китайских юаней, 358 960,6 килограмма золота, а также 1514,0 миллиона рублей.