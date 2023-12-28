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28 декабря, 13:52

Банк России с 9 января возобновит покупку и продажу валюты для ФНБ

Банк России с 9 января 2024 года вернётся к проведению операций на внутреннем валютном рынке, которые связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Там пояснили, что с 9 января по 28 июня следующего года Центробанк будет покупать или продавать иностранную валюту исходя из корректировки объёма операций, анонсированного Минфином. Он составляет 11,8 миллиарда рублей в день.

"Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществлять продажу валюты в рамках зеркалирования чистого инвестирования средств ФНБ в разрешённые финансовые активы в рублях в I полугодии 2023 года (0,8 миллиарда рублей в день)", — говорится в сообщении.

С 1 января валюта начнёт входить в новый диапазон: на каком уровне будет курс рубля
С 1 января валюта начнёт входить в новый диапазон: на каком уровне будет курс рубля

Ранее Лайф сообщал, что ЦБ РФ не будет покупать валюту на внутреннем рынке до конца 2023 года. Как пояснили в регуляторе, такое решение было принято для снижения волатильности финансовых рынков.

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LIFE / Владимир Суворов

Наталья Исакова
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