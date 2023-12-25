С 1 января валюта начнет входить в новый диапазон: На каком уровне будет курс рубля В конце декабря курс валют ведет себя нетипично для этого времени. Каких трендов ждут на рынке с 1 января и сколько будет стоить рубль? 24 декабря, 21:41 Экономисты рассказали каким будет курс рубля с 1 января. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Чем обстановка на валютном рынке в этом году

Сейчас мы наблюдаем довольно умеренное ослабление рубля, учитывая негативное влияние сезонного фактора. Декабрь и январь статистически самые неудачные месяцы для российской валюты. В конце года бюджетные траты на федеральном и региональном уровнях увеличиваются. Это вместе с предпраздничным всплеском потребительской активности повышает спрос на импорт, а значит, и на иностранную валюту. Так охарактеризовал обстановку на рынках эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Кроме того, очередной налоговый период подходит к концу. Это лишает рубль поддержки со стороны дополнительного предложения валюты, которую экспортеры заранее продают для исполнения фискальных обязательств.

По оценкам Дмитрия Бабина, конъюнктура сырьевого рынка также постепенно ухудшает ситуацию для рубля. Нефтяные цены находятся недалеко от двухлетних минимумов, как и многие другие ключевые товары российского экспорта. Это со временем сокращает экспортную выручку наших компаний. Краткосрочные отскоки котировок нефти не способны существенно изменить данную ситуацию, поскольку для ее улучшения необходимо длительное нахождение нефтяных цен на более высоких уровнях.

- Сейчас мы видим укрепление рубля – все благодаря очередному повышению ключевой ставки ЦБ РФ до 16% годовых, а также других действий финансового блока правительства. Вместе с тем, мы видим, что существенного замедления инфляции пока так и не произошло. А вот на рынке труда нарастает напряженность, закредитованность населения на фоне падения реальных доходов также растет. Так что до 1 января 2024 года точно продлится этот тренд. После новогодних праздников он постепенно начнет терять силу, поскольку рубль в скором времени исчерпает все дезинфляционные факторы. Выгодная «полка» нашей нацвалюты продержится до начала весны – а потом наступит заметная обратная динамика, - рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Прогноз курса рубля с 1 января

Дмитрий Бабин считает, что доллар до конца уходящего года будет находиться в диапазоне 92–94 рублей. Он обратил внимание, что январь является худшим месяцем для рубля. На фоне снижения потребительской и деловой активности, связанного с длинными праздниками, рубль может по инерции продолжать дешеветь. Это в том числе вызвано уменьшением ликвидности валютного рынка. Многие его участники отсутствуют из-за праздников или просто воздерживаются от активности в ожидании значимых драйверов.

- В январе обычно мало каких-либо запланированных событий, способных ощутимо повлиять на курс рубля. К тому же с весны 2022 года на российском валютном рынке значительно уменьшилось количество инвесторов и спекулянтов. Особенно нерезидентов, которые ранее оперативно закладывали в курс рубля важные тенденции мировых бирж, новостные драйверы, а также основанные на этих сигналах ожидания существенных изменений внешних или внутренних условий для российской валюты. Сейчас на динамику курса рубля в основном влияет конъюнктура рынка сырья. Она с определенным лагом во времени изменяет объем валютной выручки российских экспортеров, что в итоге определяет уровень притока иностранной валюты на внутренний рынок, - рассказал Дмитрий Бабин.

Поскольку, считает аналитик, в последние месяцы цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находились на относительно низких уровнях, это может оказывать давление на курс рубля и в январе. В результате доллар способен до конца следующего месяца подняться в диапазон 92,5–94,5 рублей.

От более быстрого обесценивания рубль продолжат защищать большие обязательства экспортеров по возврату и продаже валютной выручки, установленные в октябре президентским указом. Кроме того, ключевая ставка остается на высоком уровне. Это охлаждает кредитование и в целом спрос на товары и услуги, который ранее был излишним, увеличивая импорт.

Артем Деев считает, что до марта курс рубля будет держаться примерно на следующем уровне: 87-89 рублей за доллар, около 98 рублей за евро и порядка 12,3-12,5 рубля за юань.

- Мы считаем, что торги сразу после праздников откроются на уровне 89-91 рублей за доллар и 99-101 за евро. Важные события пока непредсказуемы. Может прилететь "чёрный лебедь", но на то он и "чёрный лебедь", так как никто не знает, какой неприятный сюрприз он принесёт. Если прилетит, то доллар и евро могут скакнуть до 95 рублей за доллар и 105 за евро, и даже выше. В зависимости от того, что произойдёт, насколько будет сильна угроза для российской экономики. Если же никаких негативных событий не произойдет, тогда на валютном рынке будет затишье и посленовогодняя спячка. Доллар и евро тогда останутся в выше названных коридорах, - считает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По его словам, в третьей декаде месяца наступит налоговый период, а ещё в бюджет поступит до конца января единовременный windfall tax (налог на непредвиженную прибыль). Эти события могут оказать влияние на укрепление рубля. Доллар может опуститься до 88 рублей, евро - до 98.

- До конца первого квартала 2024 года мы ожидаем курс доллара на уровне 90-100 рублей. Далее не исключаем рост до 100-110. Все так же влияние на курс будут оказывать геополитика, объемы продажи валютной выручки экспортерами и уровень потребительского спроса. При этом главными катализаторами, на которые мы больше всего обращаем внимание, останутся динамика экспорта и импорта, цены на нефть, а уровень инфляции и ключевая ставка, - считает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Авторы Нина Важдаева