Политолог заявил об изменениях в кабмине после утверждения Мишустина

Состав правительства, который работал вместе с Михаилом Мишустиным, достался ему от предшественников. Поэтому после его утверждения на должность премьера, он будет изменён. О такой вероятности заявил руководитель "Центра электоральных практик", политолог Сергей Поляков. По его словам, Мишустин показал достаточно высокую эффективность. Ему удалось пройти непростые периоды, такие как пандемия CoViD-19 и бесконечные санкции со стороны Запада.

"Это показывает, что, во-первых, и сам премьер-министр — человек, своей должности вполне соответствующий, и само правительство в основном способно решать задачи, по многим из них есть определённые вопросы у общества. Поэтому я думаю, что всё-таки изменения будут. Правительство продолжит эффективно справляться с теми задачами, которые стоят перед ним и страной в целом", — сказал Поляков в беседе с Ura.ru.