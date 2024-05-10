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10 мая, 19:21

Политолог заявил об изменениях в кабмине после утверждения Мишустина

Политолог Поляков не исключил, что Мишустин изменит состав правительства

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Михаил Мишустин

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин. Обложка © Telegram / Михаил Мишустин

Состав правительства, который работал вместе с Михаилом Мишустиным, достался ему от предшественников. Поэтому после его утверждения на должность премьера, он будет изменён. О такой вероятности заявил руководитель "Центра электоральных практик", политолог Сергей Поляков. По его словам, Мишустин показал достаточно высокую эффективность. Ему удалось пройти непростые периоды, такие как пандемия CoViD-19 и бесконечные санкции со стороны Запада.

"Это показывает, что, во-первых, и сам премьер-министр — человек, своей должности вполне соответствующий, и само правительство в основном способно решать задачи, по многим из них есть определённые вопросы у общества. Поэтому я думаю, что всё-таки изменения будут. Правительство продолжит эффективно справляться с теми задачами, которые стоят перед ним и страной в целом", — сказал Поляков в беседе с Ura.ru.

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Напомним, правительство сложило свои полномочия после переизбрания на новый срок президента РФ Владимира Путина. На данный момент формируется новый кабмин. Сегодня депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России по предложению Путина. За проголосовали 375 парламентариев, 57 воздержались, против не проголосовал никто. Также Мишустина в должности председателя утвердил и российский лидер.

Евгения Мосс
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