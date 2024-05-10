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10 мая, 13:50

Мишустин призвал "аккуратно отрегулировать" работу маркетплейсов

И.о. премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что механизмы работы маркетплейсов в стране необходимо дополнительно регулировать, но проявлять при этом аккуратность.

"Офлайн-магазины здесь у нас достаточно урегулированы. Для регулирования этих конкретных отношений совместно с вами пятый антимонопольный пакет был принят, у вас появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке", сказал Мишустин.

Для регулирования этой сферы необходимы особая внимательность и аккуратность, подчеркнул он на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.

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Ранее Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост российского премьер-министра. За проголосовали 375 депутатов, 57 воздержались, голосов против не было. Он выразил благодарность за проявленное доверие и отметил, что таким образом они выразили солидарность с решением президента Владимира Путина.

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ТАСС / Карпухин Сергей

Владимир Озеров
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