Мишустин призвал "аккуратно отрегулировать" работу маркетплейсов

И.о. премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что механизмы работы маркетплейсов в стране необходимо дополнительно регулировать, но проявлять при этом аккуратность.

"Офлайн-магазины здесь у нас достаточно урегулированы. Для регулирования этих конкретных отношений совместно с вами пятый антимонопольный пакет был принят, у вас появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке", — сказал Мишустин.

Для регулирования этой сферы необходимы особая внимательность и аккуратность, подчеркнул он на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.