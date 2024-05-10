Мишустин призвал бизнесменов наращивать инвестиции в России

Не только государство, но и ответственный бизнес должен наращивать инвестиции в стране. Об этом заявил кандидат на должность главы Правительства России Михаил Мишустин.

"Необходимо развернуть новую модель экономического роста, о чём говорил недавно глава государства на встрече с крупным бизнесом. Как планируем действовать? Прежде всего через дальнейшее формирование экономики предложения, создание условий для открытия новых предприятий", — сказал политик в ходе своего выступления в Госдуме.

При этом он отметил, что объём промышленного производства необходимо будет нарастить на десятки процентов, однако для этого потребуются дополнительные инвестиции. По его словам, правительство надеется, что не только государство, но и ответственный бизнес будет этому способствовать. Мишустин также добавил, что к такому итогу нужно приходить через участие в формировании долгосрочных ресурсов на рынке внутри страны.