Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 09:53

Песков связал возвращение предпринимателей с тем, что вести бизнес в РФ надёжнее

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Уехавшие после начала спецоперации предприниматели возвращаются в Россию потому, что на Родине вести бизнес надёжнее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий материал Bloomberg.

"В любом случае вести бизнес у нас интереснее... Динамика развития нашей экономики предоставляет, действительно, для бизнеса больше возможностей", — отметил он.

По словам представителя Кремля, о динамичном развитии российской деловой жизни говорит статистика по собранным налогам и количеству субъектов малого и среднего бизнеса, созданным в 2023 году. "В целом же это — процесс разнонаправленный, и "кто-то уезжает, кто-то приезжает", — добавил Песков.

В Госдуме рассказали, как "страшилки" релокантов о жизни за бугром повлияли на единство россиян
В Госдуме рассказали, как "страшилки" релокантов о жизни за бугром повлияли на единство россиян

Напомним, по данным сервиса релокации Finion, в Россию уже вернулось до 45% релокантов. Агентство Bloomberg указывало, что они не уживаются за границей из-за проблем с легализацией, денежными переводами и дискриминации со стороны местного населения и властей. Более того, их возвращение способствует росту экономики РФ.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров