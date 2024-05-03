Песков связал возвращение предпринимателей с тем, что вести бизнес в РФ надёжнее

Уехавшие после начала спецоперации предприниматели возвращаются в Россию потому, что на Родине вести бизнес надёжнее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий материал Bloomberg.

"В любом случае вести бизнес у нас интереснее... Динамика развития нашей экономики предоставляет, действительно, для бизнеса больше возможностей", — отметил он.

По словам представителя Кремля, о динамичном развитии российской деловой жизни говорит статистика по собранным налогам и количеству субъектов малого и среднего бизнеса, созданным в 2023 году. "В целом же это — процесс разнонаправленный, и "кто-то уезжает, кто-то приезжает", — добавил Песков.