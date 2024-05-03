Песков связал возвращение предпринимателей с тем, что вести бизнес в РФ надёжнее
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru
Уехавшие после начала спецоперации предприниматели возвращаются в Россию потому, что на Родине вести бизнес надёжнее. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий материал Bloomberg.
"В любом случае вести бизнес у нас интереснее... Динамика развития нашей экономики предоставляет, действительно, для бизнеса больше возможностей", — отметил он.
По словам представителя Кремля, о динамичном развитии российской деловой жизни говорит статистика по собранным налогам и количеству субъектов малого и среднего бизнеса, созданным в 2023 году. "В целом же это — процесс разнонаправленный, и "кто-то уезжает, кто-то приезжает", — добавил Песков.
Напомним, по данным сервиса релокации Finion, в Россию уже вернулось до 45% релокантов. Агентство Bloomberg указывало, что они не уживаются за границей из-за проблем с легализацией, денежными переводами и дискриминации со стороны местного населения и властей. Более того, их возвращение способствует росту экономики РФ.