На Западе заявили об укреплении России из-за массового возврата релокантов
Bloomberg: Массовый возврат релокантов обеспечил примерно треть роста ВВП РФ
Массовый возврат релокантов в Россию способствует росту российской экономики, а также помогает преодолевать введённые против страны западные санкции. Как пишет Bloomberg, обратный поток граждан обеспечил примерно треть роста ВВП РФ в прошлом году (3,6%).
"Во-первых, вернувшиеся релоканты, как правило, получают более высокую заработную плату и заняты в отраслях с высокой добавленной стоимостью <...> Во-вторых, они повышают активность внутри страны <...> вместо того, чтобы тратить свои доходы за границей. Последнее также означало смягчение оттока капитала из РФ в течение 2023 года", — пояснил агентству экономист Алексей Исаков.
Среди причин, по которым многие россияне вернулись домой, называются проблемы с продлением ВНЖ за рубежом, денежными переводами, а также случаи дискриминации "со стороны местных граждан или институтов". В частности, с проявлениями русофобии, по данным социологов, столкнулись около 25% россиян. По данным сервиса релокации Finion, в РФ к настоящему времени уже вернулось 40–45% граждан. Как прогнозируют эксперты, эта тенденция сохранится.
А ранее стало известно, что только 5% россиян хотят уехать в другую страну на постоянное место жительства (ПМЖ). Это является минимальным показателем мониторинга с 1991 года. Социологи указывают, что в 1991 году каждый шестой (16%) хотел уехать из России, в 2022 году — каждый десятый (10%). В прошлом году доля таких граждан снизилась до 9%.
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