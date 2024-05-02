На Западе заявили об укреплении России из-за массового возврата релокантов

Массовый возврат релокантов в Россию способствует росту российской экономики, а также помогает преодолевать введённые против страны западные санкции. Как пишет Bloomberg, обратный поток граждан обеспечил примерно треть роста ВВП РФ в прошлом году (3,6%).

"Во-первых, вернувшиеся релоканты, как правило, получают более высокую заработную плату и заняты в отраслях с высокой добавленной стоимостью <...> Во-вторых, они повышают активность внутри страны <...> вместо того, чтобы тратить свои доходы за границей. Последнее также означало смягчение оттока капитала из РФ в течение 2023 года", — пояснил агентству экономист Алексей Исаков.

Среди причин, по которым многие россияне вернулись домой, называются проблемы с продлением ВНЖ за рубежом, денежными переводами, а также случаи дискриминации "со стороны местных граждан или институтов". В частности, с проявлениями русофобии, по данным социологов, столкнулись около 25% россиян. По данным сервиса релокации Finion, в РФ к настоящему времени уже вернулось 40–45% граждан. Как прогнозируют эксперты, эта тенденция сохранится.