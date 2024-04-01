В Госдуме рассказали, как "страшилки" релокантов о жизни за бугром повлияли на единство россиян
Депутат Матвейчев: После СВО в России и вовсе не останется никаких "уезжальщиков"
В Госдуме приветствуют данные о том, что 93 процента граждан России не желают мигрировать из страны. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Тот факт, что доля желающих эмигрировать россиян достигла исторического минимума, свидетельствует об очень серьёзной консолидации общества и о так называемом обратном эффекте, связанном с возвращением соотечественников, покинувших страну после начала специальной военной операции в 2022 году. Так результаты опроса ВЦИОМа прокомментировал Life.ru депутат Государственной думы и политолог Олег Матвейчев.
Сам он, как человек, который был в 89 регионах России и в 50 странах мира и имел возможность сравнить, твёрдо убеждён, что в нашей стране жить лучше всего. Но некоторые наши сограждане, которые в этом сомневались, уехали и получили негативный опыт, теперь могут в красках рассказать о том, с чем они столкнулись, с какими трудностями, с каким дискомфортом. И если этой информации нет в онлайн-среде, то эту информацию они доносят в личном общении своему кругу знакомых.
Вот он уехал куда-то, неважно куда, в Эмираты или в Армению, в те места, где всё казалось так шикарно и замечательно, но через некоторое время обнаруживается, что, может быть, и шикарно, только стоит в три раза дороже. А там, где не дороже, а, может быть, даже дешевле, комфорта будет в пять раз меньше, чем в Москве. И вот тут человек попадает вот в эту дурацкую ситуацию, когда начинает менять страны. Я знаю некоторых релокантов, которые за это время, с 2022 года, поменяли уже пять мест жительства. Они всё ищут, но никогда и ничего подобного России не найдут.
Олег Матвейчев
Собеседник Life.ru добавил, что если такой рекорд по числу не желающих эмигрировать поставлен уже сейчас, то в ближайшие годы, особенно после нашей победы в СВО, таких "уезжальщиков", как выразился Матвейчев, вообще не будет.
"Более того, нам нужно к новым цифрам. Стремиться нам нужно, чтобы европейцы, американцы — вообще всё население Земли мечтало жить в России", — добавил депутат.
Ранее стало известно, что только 5% россиян хотят уехать в другую страну на постоянное место жительства (ПМЖ). Это является минимальным показателем мониторинга с 1991 года. Социологи указывают, что в 1991 году каждый шестой (16%) хотел уехать из России, в 2022 году — каждый десятый (10%). В прошлом году доля таких граждан снизилась до 9%.