В Госдуме рассказали, как "страшилки" релокантов о жизни за бугром повлияли на единство россиян

Вот он уехал куда-то, неважно куда, в Эмираты или в Армению, в те места, где всё казалось так шикарно и замечательно, но через некоторое время обнаруживается, что, может быть, и шикарно, только стоит в три раза дороже. А там, где не дороже, а, может быть, даже дешевле, комфорта будет в пять раз меньше, чем в Москве. И вот тут человек попадает вот в эту дурацкую ситуацию, когда начинает менять страны. Я знаю некоторых релокантов, которые за это время, с 2022 года, поменяли уже пять мест жительства. Они всё ищут, но никогда и ничего подобного России не найдут.