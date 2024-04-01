Доля желающих эмигрировать россиян достигла исторического минимума

Только 5% россиян хотят уехать в другую страну на постоянное место жительства (ПМЖ). Это является минимальным показателем мониторинга с 1991 года, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные на официальном сайте центра.

Социологи указывают, что в 1991 году каждый шестой (16%) хотел уехать из России, в 2022 году — каждый десятый (10%). В прошлом году доля таких граждан снизилась до 9%.

"Впрочем, результаты мартовского опроса ВЦИОМ позволяют сделать вывод, что период адаптации к новым реалиям скорее позади — на сегодняшний день эмиграционные настроения в российском обществе практически сошли на нет: абсолютное большинство россиян не рассматривают для себя переезд за границу на постоянное место жительства (93%)", — указано в сообщении.

По информации ВЦИОМ, вопросы о масштабах эмиграции разделили респондентов на три группы: 22% россиян считают, что уехавших из страны людей за последние полгода стало больше, 25% ответили, что их стало меньше, а 24% отмечают, что их количество не изменилось. Затруднились ответить 29% опрошенных.

Кроме того, россияне изменили свой взгляд на эмиграцию. В частности, в 2021 году большинство считало, что нужно жить в той стране, где "тебе будет хорошо" (51% vs 42% сторонников альтернативной точки зрения). Однако в настоящее время большая часть респондентов склоняется к тому, что жить надо там, где ты вырос и получил образование (64% vs 30%). Социологи отмечают, что 6% россиян не знают, что сказать по этому поводу.

Всероссийский телефонный опрос проводился 4 марта 2024 года, в нём участвовало 1600 россиян старше 18 лет.