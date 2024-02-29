ВЦИОМ: Половина опрошенных россиян считает свою страну великой державой 29 февраля, 09:05 Половина россиян считают свою страну великой державой. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Россия уже является великой державой, так считает половина россиян, поучаствовавших в опросе. Ещё 30% уверены, что страна станет такой в ближайшую пару десятилетий. Результатами исследования поделился ВЦИОМ.

При этом 40% респондентов полагают, что жизнь в России налаживается и через восемь-десять лет страна достигнет высоких экономических показателей, также Москва займёт позицию сильного игрока на международной арене. 35% заявили, что жизнь "скорее всего улучшится". И лишь 9% пессимистично смотрят на будущее в РФ.

Примерно 35% опрошенных согласились с тезисом, что у российских властей разработана долгосрочная стратегия развития государства. А 30% признались, что в их окружении подавляющее большинство верит в Россию и выражает уверенность в том, что Кремль ясно видит цели и планомерно к ним идёт. В опросе, проведённом 26 и 27 января, приняли участие 1,6 тысячи россиян.

Ранее итальянская студентка Ирене Чеккини, побывавшая в Москве и лично встречавшаяся с президентом России Владимиром Путиным, рассказала, что характеру россиян свойственны доброта, отзывчивость и склонность к сопереживанию. Она восхитилась Россией и выразила желание поскорее переехать в нашу страну.

Авторы Татьяна Миссуми