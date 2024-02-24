"Принимают всё близко к сердцу": Итальянка рассказала, чем россияне удивили её больше всего

Характеру россиян свойственны доброта, отзывчивость и склонность к сопереживанию. Об этом в интервью изданию La Repibblica рассказала итальянская студентка Ирене Чеккини, побывавшая в Москве и лично встречавшаяся с президентом России Владимиром Путиным.

"Русские очень добрые и отзывчивые люди, они умеют сопереживать, даже если их отношение кажется холодным, они принимают всё близко к сердцу. <…> Я верю, что нужно возводить мосты, а не стены, что нужно соединять страны, идти на сближение. У Италии и России так много общего", — поделилась она впечатлениями от поездки, добавив, что встретившиеся ей россияне с теплотой отзываются об Италии.

Проект Чеккини по реструктуризации миграционной системы был признан лучшим на конкурсе инноваций, после чего она была приглашена в Москву, где встретилась с Путиным. Девушка отметила, что получила неописуемые эмоции от встречи с главой нашего государства, потому что их общение вышло комфортным и естественным.

Студентка уже даже успела выучить русский язык. Она призналась, что у неё появилась мечта — стать россиянкой и переехать в нашу страну. Итальянка хотела бы помогать Путину и развивать свой проект.