"Принимают всё близко к сердцу": Итальянка рассказала, чем россияне удивили её больше всего
Итальянская студентка Чеккини: Доброта и отзывчивость — главные качества россиян
Характеру россиян свойственны доброта, отзывчивость и склонность к сопереживанию. Об этом в интервью изданию La Repibblica рассказала итальянская студентка Ирене Чеккини, побывавшая в Москве и лично встречавшаяся с президентом России Владимиром Путиным.
"Русские очень добрые и отзывчивые люди, они умеют сопереживать, даже если их отношение кажется холодным, они принимают всё близко к сердцу. <…> Я верю, что нужно возводить мосты, а не стены, что нужно соединять страны, идти на сближение. У Италии и России так много общего", — поделилась она впечатлениями от поездки, добавив, что встретившиеся ей россияне с теплотой отзываются об Италии.
Проект Чеккини по реструктуризации миграционной системы был признан лучшим на конкурсе инноваций, после чего она была приглашена в Москву, где встретилась с Путиным. Девушка отметила, что получила неописуемые эмоции от встречи с главой нашего государства, потому что их общение вышло комфортным и естественным.
Студентка уже даже успела выучить русский язык. Она призналась, что у неё появилась мечта — стать россиянкой и переехать в нашу страну. Итальянка хотела бы помогать Путину и развивать свой проект.
Ранее Life.ru сообщал о результатах опроса фонда "Общественное мнение", согласно которым большинство граждан России дали положительную оценку деятельности президента страны и заявили о своём к нему доверии. Большая часть опрошенных заявила о том, что Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями.
ТАСС / Артём Геодакян