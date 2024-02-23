Более 80% россиян положительно оценивают работу Путина

Большая часть россиян (82%) положительно оценивает деятельность президента РФ Владимира Путина, а 80% граждан нашей страны заявили, что полностью ему доверяют. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Аналитики выяснили, что большая часть респондентов (82%) согласна с тем, что российский лидер "скорее хорошо" справляется со своими обязанностями. Оценку "скорее плохо" деятельности Путина дали 8% опрошенных. Также 80% участников сообщили, что "скорее доверяют" главе государства, а противоположным образом ответили 11%.

Еженедельный опрос "ФОМнибус" проводился с 16 по 18 февраля. В нём приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет из 104 городов и сельских населённых пунктов в 53 субъектах Российской Федерации. Исследование проводилось посредством интервью по месту жительства опрашиваемого. Статистическая погрешность осталась в пределах 3,6%.