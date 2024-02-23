Аршавин назвал Путина единственным мировым лидером
Президент России Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Бывший игрок "Зенита", лондонского "Арсенала" и бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу – 2008, а ныне спортивный эксперт Андрей Аршавин заявил, что считает президента России Владимира Путина единственным мировым лидером.
"Удалось ли пообщаться с мировыми лидерами на церемонии? Мировой лидер один, с ним удалось пообщаться. Впечатления от общения с президентом нормальные. Был рядом четыре минуты, а то и меньше", — сказал экс-футболист журналистам, говоря о церемонии открытия первых в истории Игр будущего в Казани.
Во время мероприятия Путин выслушал идею создания аналога популярного футбольного симулятора FIFA (ныне EA Sports FC). Андрей Аршавин выступил с таким предложением, поскольку в новой игре серии сейчас отсутствует сборная России по футболу, а российских игроков там насчитывается всего 18. Отечественный аналог, по его словам, должен, кроме всего прочего, позволить игрокам выступать за нашу сборную и команды из Российской премьер-лиги.
Напомним, 21 февраля в Казани состоялись первые Игры будущего. Владимир Путин выступил на церемонии открытия, где назвал мероприятие даром России мировой спортивной семье. Программа Игр рассчитана до 3 марта 2024 года и включает 21 дисциплину. Формат соревнований использует концепцию фиджитал, что подразумевает применение последних разработок в области киберспорта, робототехники, искусственного интеллекта и виртуальной реальности.