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21 февраля, 20:00

Путину рассказали про Dota 2 на Играх будущего в Казани

Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований Игр будущего

Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований Игр будущего. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына / POOL

Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований Игр будущего. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына / POOL

Российский лидер Владимир Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований Игр будущего в Казани. В частности, они посмотрели тренировку по фиджитал-футболу и послушали про суть игры Dota 2.

Президент Владимир Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований Игр будущего. Видео © t.me / Кремль. Новости

Так, главы государств посмотрели тренировку по фиджитал-футболу, а пояснения давал экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин. Также спортсмен попросил Путина оказать содействие в создании отечественного игрового футбольного симулятора.

Кроме того, лидеры осмотрели зону соревнований по игре Dota 2, которую показал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В частности, он рассказал, что Dota 2 является самой популярной дисциплиной Игр будущего, которая гораздо сложнее, чем шахматы.

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Напомним, что 21 февраля Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Состязания пройдут по двадцать одной дисциплине.

Александр Юнашев
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