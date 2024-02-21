Путину рассказали про Dota 2 на Играх будущего в Казани

Российский лидер Владимир Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований Игр будущего в Казани. В частности, они посмотрели тренировку по фиджитал-футболу и послушали про суть игры Dota 2.

Президент Владимир Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований Игр будущего. Видео © t.me / Кремль. Новости

Так, главы государств посмотрели тренировку по фиджитал-футболу, а пояснения давал экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин. Также спортсмен попросил Путина оказать содействие в создании отечественного игрового футбольного симулятора.

Кроме того, лидеры осмотрели зону соревнований по игре Dota 2, которую показал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В частности, он рассказал, что Dota 2 является самой популярной дисциплиной Игр будущего, которая гораздо сложнее, чем шахматы.