Путину рассказали про Dota 2 на Играх будущего в Казани
Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований Игр будущего
Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований Игр будущего. Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына / POOL
Российский лидер Владимир Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований Игр будущего в Казани. В частности, они посмотрели тренировку по фиджитал-футболу и послушали про суть игры Dota 2.
Президент Владимир Путин и главы государств осмотрели зоны проведения соревнований Игр будущего. Видео © t.me / Кремль. Новости
Так, главы государств посмотрели тренировку по фиджитал-футболу, а пояснения давал экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин. Также спортсмен попросил Путина оказать содействие в создании отечественного игрового футбольного симулятора.
Кроме того, лидеры осмотрели зону соревнований по игре Dota 2, которую показал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В частности, он рассказал, что Dota 2 является самой популярной дисциплиной Игр будущего, которая гораздо сложнее, чем шахматы.
Напомним, что 21 февраля Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Состязания пройдут по двадцать одной дисциплине.