Песков рассказал Life.ru, есть ли на компьютере Путина игры
Песков: На компьютере Путина нет игр
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
На рабочем компьютере президента РФ Владимира Путина нет игр, и глава государства в них не играет. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры. Видео © Life.ru
"Нет, никогда не видел [игр на компьютере Путина]. Нет, [не играл]", — сказал он.
Напомним, в ходе церемонии открытия Игр будущего в Казани Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт со временем станет любимым досугом россиян. Президент назвал этот вид спорта актуальным, зрелищным и динамичным.
21 февраля Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Состязания пройдут по двадцать одной дисциплине.