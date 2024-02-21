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21 февраля, 18:48

Песков рассказал Life.ru, есть ли на компьютере Путина игры

Песков: На компьютере Путина нет игр

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

На рабочем компьютере президента РФ Владимира Путина нет игр, и глава государства в них не играет. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры. Видео © Life.ru

"Нет, никогда не видел [игр на компьютере Путина]. Нет, [не играл]", — сказал он.

Напомним, в ходе церемонии открытия Игр будущего в Казани Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт со временем станет любимым досугом россиян. Президент назвал этот вид спорта актуальным, зрелищным и динамичным.

Путин назвал Игры будущего даром России мировой спортивной семье
Путин назвал Игры будущего даром России мировой спортивной семье

21 февраля Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Состязания пройдут по двадцать одной дисциплине.

Александр Юнашев
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