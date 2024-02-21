Песков рассказал Life.ru, есть ли на компьютере Путина игры

На рабочем компьютере президента РФ Владимира Путина нет игр, и глава государства в них не играет. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков рассказал, играет ли Путин в компьютерные игры. Видео © Life.ru

"Нет, никогда не видел [игр на компьютере Путина]. Нет, [не играл]", — сказал он.

Напомним, в ходе церемонии открытия Игр будущего в Казани Путин выразил уверенность, что фиджитал-спорт со временем станет любимым досугом россиян. Президент назвал этот вид спорта актуальным, зрелищным и динамичным.