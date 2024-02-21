Путин считает, что фиджитал-спорт со временем станет любимым досугом россиян
Фиджитал-спорт со временем станет любимым и популярным досугом россиян. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия Игр будущего в Казани в среду, 21 февраля.
Путин открыл Игры будущего в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Актуальный, зрелищный, динамичный — он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодёжи. В этом для нас особая ценность Игр будущего", — подчеркнул президент.
Также во время церемонии Путин назвал Игры будущего даром России мировой спортивной семье. По словам президента, РФ является одной из ведущих спортивных держав и родиной великих атлетов.
Напомним, сегодня Путин открыл Игры будущего в Казани. Соревнования продлятся до 3 марта 2024 года. Формат состязаний в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Состязания пройдут по 21 дисциплине.