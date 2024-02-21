Путин считает, что фиджитал-спорт со временем станет любимым досугом россиян

Фиджитал-спорт со временем станет любимым и популярным досугом россиян. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия Игр будущего в Казани в среду, 21 февраля.

Путин открыл Игры будущего в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Актуальный, зрелищный, динамичный — он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодёжи. В этом для нас особая ценность Игр будущего", — подчеркнул президент.