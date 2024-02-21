Путин: Игры будущего — свобода от политической конъюнктуры и двойных стандартов
Международный турнир "Игры будущего" свободен от политической конъюнктуры, двойных стандартов и дискриминации, отметил российский лидер Владимир Путин. В ходе торжественной церемонии открытия состязаний в Казани глава государства выразил уверенность, что на площадках будет царить настоящий спорт.
Путин открыл Игры будущего в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости
По словам президента, в турнире будут участвовать порядка двух тысяч спортсменов из более чем сотни государств. Им предстоит показать виртуозное мастерство, упорство и волю к победе, указал Путин.
"Нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют нам новые яркие звезды", — добавил глава государства.
Как сообщал Life.ru, 21 февраля Путин открыл Игры будущего в Казани. Состязания по 21 дисциплине продлятся до 3 марта 2024 года. Формат соревнований в концепции фиджитал подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.
ТАСС / Сергей Бобылев