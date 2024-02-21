Путин: Игры будущего — свобода от политической конъюнктуры и двойных стандартов

Международный турнир "Игры будущего" свободен от политической конъюнктуры, двойных стандартов и дискриминации, отметил российский лидер Владимир Путин. В ходе торжественной церемонии открытия состязаний в Казани глава государства выразил уверенность, что на площадках будет царить настоящий спорт.

Путин открыл Игры будущего в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости

По словам президента, в турнире будут участвовать порядка двух тысяч спортсменов из более чем сотни государств. Им предстоит показать виртуозное мастерство, упорство и волю к победе, указал Путин.

"Нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют нам новые яркие звезды", — добавил глава государства.