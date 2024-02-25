Россиян похвалили за беспрецедентный уровень единения вокруг спецоперации

Пока западные союзники Киева сомневаются в целесообразности дальнейшего финансирования украинского конфликта, россияне, напротив, демонстрируют беспрецедентный уровень единения вокруг спецоперации. Об этом во вторую годовщину СВО заявил учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

Такую консолидацию общества предприниматель описал как "потрясающий успех патриотизма". Вместо усталости граждане РФ выражают готовность сражаться до полной победы, считает он.

"Люди осознают, что Отечественная война, или, как выразился Верховный главнокомандующий, национально-освободительная битва, — не то дело, которое можно бросить на полпути", — подчеркнул Малофеев.