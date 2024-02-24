ВЦИОМ: 68% россиян поддерживают решение начать СВО на Украине 24 февраля, 11:53 Большинство россиян поддерживают СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Число россиян, поддерживающих проведение спецоперации на Украине, выросло с 65% до 68% по сравнению с цифрами за 2022 год. Об этом говорят данные проведённого ВЦИОМ опроса.

Что касается понимания нашими согражданами целей СВО, то здесь изменения незначительны. Так, 43% назвали задачей операции разоружение Украины и препятствие созданию на её территории военных баз НАТО, два года назад так считали 44%. А вот каждый пятый респондент (20%) увидел целью СВО только защиту жителей Донбасса, в 2022 году — 17%. Кроме того, 15% уверены в желании Москвы снести действующую власть в Киеве и избавить Украину от присутствия нацистов, в начале военных действий такого мнения придерживались 19%.

Большинство опрошенных (72%) полагают, что каждый россиянин должен помогать фронту. Лишь 19% признались, что не хотят передавать помощь на гуманитарные миссии и поддержку ВС РФ. При этом 64% утвердительно ответили на вопрос о том, а нужно ли сегодня жить по принципу "Всё для фронта, всё для победы!".

Ранее сообщалось, что большая часть россиян (82%) положительно оценивает деятельность президента РФ Владимира Путина, а 80% граждан нашей страны заявили, что полностью ему доверяют.

Авторы Татьяна Миссуми