Писатель раскрыл новый смысл 23 Февраля в современной России

Смысл 23 Февраля поменялся с началом СВО, теперь праздник стал более значимым, рассказал в авторской колонке для телеканала "360" писатель Платон Беседин.

Он отметил, что раньше День защитника Отечества оставался в тени в отличие от 8 Марта. Это обуславливалось тем, что февральский праздник — не международный мужской день, поэтому зачастую связывался с армией и флотом. Но служили далеко не все, подарки многим не доставались, и это несмотря на то, что жить мужской части населения России не очень легко.

"Артикулировать эмоции не принято, "мужики не плачут". Всё это порождает неврозы, сердечные заболевания и тому подобные вещи, из-за которых многие мужчины в России "старятся раньше, чем успевают начать взрослеть". Последнее особенно актуально, так как главная претензия — и у них самих, и у женщин — это инфантилизм, неспособность брать ответственность на себя в разных сферах. Но при этом парадоксальным образом именно такая ответственность приговаривает современного мужчину", — считает писатель.

Однако два года назад всё изменилось. И раньше в нашей стране было много настоящих мужчин, просто они оставались скромными и не выделялись. Но после начала СВО Россия увидела настоящих героев, которые отважно поехали защищать Родину, поэтому День защитника Отечества приобрёл новые значения для всех — стал актуальным, значимым и важным. Этот праздник — день благодарности тем, кто нас защищает, считает писатель.