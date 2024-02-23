Главное — посыл: Девушкам раскрыли правильный рецепт поздравления мужчин с Днём защитника Отечества

В День защитника Отечества женщинам в первую очередь нужно постараться, чтобы значимые для них мужчины ощутили доброжелательность, любовь, уважение и восхищение. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал психолог Сергей Костеренко.

Он посоветовал включить фантазию и выбрать подарок, который действительно будет памятным и полезным: абонемент в спортклуб, именную кружку, футболку с особенным изображением и так далее. Но ещё более важным специалист считает посыл, с которым вручается подарок. Так, абонемент нужно дарить не с намёком, что кто-то слишком много ел, а с пожеланием бодрости и здоровья. Если же у человека "есть всё", ему можно подарить события и эмоции.

"Мужу можно устроить яркую ночь с фантазиями и свободой проявлений чувств и желаний. Другим значимым мужчинам — приготовить совместные мероприятия с новым, приятным и запоминающимся опытом", — объяснил Костеренко, рекомендовав полёт на аэротрубе или поход на выставку того, чем увлекается человек.