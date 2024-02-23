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23 февраля, 00:08

Главное — посыл: Девушкам раскрыли правильный рецепт поздравления мужчин с Днём защитника Отечества

Психолог Костеренко: Важнее презента на 23 Февраля будет посыл, с которым дарят

В День защитника Отечества женщинам в первую очередь нужно постараться, чтобы значимые для них мужчины ощутили доброжелательность, любовь, уважение и восхищение. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал психолог Сергей Костеренко.

Он посоветовал включить фантазию и выбрать подарок, который действительно будет памятным и полезным: абонемент в спортклуб, именную кружку, футболку с особенным изображением и так далее. Но ещё более важным специалист считает посыл, с которым вручается подарок. Так, абонемент нужно дарить не с намёком, что кто-то слишком много ел, а с пожеланием бодрости и здоровья. Если же у человека "есть всё", ему можно подарить события и эмоции.

"Мужу можно устроить яркую ночь с фантазиями и свободой проявлений чувств и желаний. Другим значимым мужчинам — приготовить совместные мероприятия с новым, приятным и запоминающимся опытом", — объяснил Костеренко, рекомендовав полёт на аэротрубе или поход на выставку того, чем увлекается человек.

День защитника Отечества, 23 Февраля, в России в 2024 году
День защитника Отечества, 23 Февраля, в России в 2024 году

А ранее преподаватель по этикету ответила на неудобные вопросы и рассказала об идеальных подарках на 23 Февраля. По её словам, День защитника Отечества давно перестал быть праздником исключительно военнослужащих и является неким аналогом 8 Марта, поэтому поздравлять нужно всех мужчин. И да, носки эксперт считает не самым лучшим презентом.

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Freepik / Stockking

Лариса Сафронова
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